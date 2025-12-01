الشركس: القطاع المصرفي الأردني يتمتع بسمعة قوية ويمهد للتوسع في سوريا

وطنا اليوم:أكد محافظ البنك المركزي الأردني، عادل الشركس، أن الزيارة المقررة للوفد السوري برئاسة حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، التي تبدأ الأربعاء المقبل، تأتي في إطار تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات بين الأردن وسوريا في القطاعين المصرفي والمالي، لا سيما في مجالات الرقابة المصرفية والتكنولوجيا المالية والشمول المالي.

وقال الشركس، إن البنك المركزي عمل خلال السنوات الماضية على بناء بنية تحتية مالية متقدمة بالشراكة مع القطاع الخاص، أسهمت في تطوير منظومة الدفع الإلكتروني، وتنمية شركات التكنولوجيا المالية الأردنية التي أصبحت نموذجا رائدا على مستوى الإقليم.

وأشار إلى أن هدف هذه اللقاءات يتمثل في تعريف الجانب السوري بتجربة الأردن المصرفية والمالية الناجحة، وبالفرص التي يوفرها القطاع الخاص الأردني، بما يفتح المجال أمام تأسيس شراكات “أردنية–سورية” تسهم في دعم عملية إعادة البناء الاقتصادي في سوريا.

وبين أن البنك قدم خلال الفترة الماضية مساعدات فنية متخصصة إلى مصرف سوريا المركزي، شملت تدريب وفود فنية في مجالات متعددة، كان آخرها استقبال 16 موظفا الأسبوع الماضي، إضافة إلى إرسال وفود فنية قبل نحو 6 أشهر للعمل ميدانيا في دمشق.

وأكد أن القطاع المصرفي الأردني يتمتع بسمعة قوية إقليميا وعالميا، وهو ما يجعله شريكا مفضلا للتوسع والاستثمار في الأسواق المجاورة، مشيرا إلى وجود نية لدى عدد من البنوك الأردنية للتوسع في السوق السورية، وسط ترحيب من الجانب السوري ومنح أولوية للبنوك الأردنية؛ نظرا لمكانتها ومصداقيتها.

ولفت النظر إلى أن التجربة الأردنية في قطاع التكنولوجيا المالية، لا سيما من خلال المختبر التنظيمي التابع للبنك المركزي والصناديق الداعمة للمشاريع الريادية، تشكل فرصة حقيقية أمام الشباب ورواد الأعمال في البلدين لإطلاق شركات مشتركة تخدم الاقتصادين.

وشدد على أن البنك مستمر في دعم التعاون الإقليمي، وتشجيع الشراكات الاستثمارية والمصرفية، بما يخدم المصالح الاقتصادية المشتركة للبلدين.