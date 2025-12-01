الطاقة النيابية تثمن استجابة الحكومة لتخفيض رسوم إعادة توصيل الكهرباء

وطنا اليوم:ثمنت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية استجابة الحكومة لتوصية اللجنة الخاصة بإعفاء المشتركين من رسوم إعادة توصيل الكهرباء لأول مرة، وتثبيت الرسوم بواقع 3 دنانير للمرات اللاحقة.

وأكد رئيس اللجنة، النائب الدكتور أيمن أبو هنية، أن استجابة الحكومة لهذه التوصية تعكس روح التشاركية والتعاون بين اللجنة والجهات الحكومية، مشددًا على أن هذا الإجراء يخفف العبء المالي عن المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية والتحديات المعيشية التي يواجهها الأردنيون.

وأوضح أبو هنية أن القرار يأتي ضمن جهود اللجنة والحكومة لتقديم حلول عملية تخدم المواطنين وتحافظ على استقرارهم الاقتصادي، مؤكدًا استمرار اللجنة بمتابعة مثل هذه القضايا والعمل على تعزيز حقوق المشتركين في قطاع الطاقة.