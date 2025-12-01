مذكرة نيابية تطالب بتأجيل عطلة المدارس لتتزامن مع رمضان

وطنا اليوم:وقّع عدد من النواب على مذكرة نيابية تطالب وزارة التربية والتعليم بتأجيل عطلة المدارس المقبلة (عطلة الشتاء) ، بحيث تتزامن مع حلول شهر رمضان المبارك في الثامن عشر من شباط.

وجاء في المذكرة التي تبناها النائب حسين العمّوش ووقّع عليها 35 نائبًا (حتى اللحظة)، أن تأجيل العطلة من شأنه أن يخفف الأعباء عن الطلبة وذويهم، ويراعي ظروف الأسر خلال الشهر الفضيل، بما يضمن تنظيم العملية الدراسية بشكل أفضل.

وطالب العمّوش في مذكرته رئيسَ مجلس النواب بمخاطبة معالي وزير التربية والتعليم لدراسة إمكانية إعادة جدولة العطلة المدرسية، مؤكدًا أن هذا الإجراء يحقق مصلحة عامة ويعزّز الاستقرار الدراسي.