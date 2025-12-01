القاضي يترأس اجتماعي لجنتي الاقتصاد الرقمي والشباب والرياضة النيابيتين

وطنا اليوم:ترأس رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الاثنين، اجتماعين منفصلين، للجنتي الاقتصاد الرقمي والريادة، والشباب والرياضة والثقافة النيابيتين.

وأكد القاضي أهمية التحول نحو الاقتصاد الرقمي، لما يشهده العالم من تسارع في التكنولوجيا، مشدداً على ضرورة مواكبة تلك التحولات السريعة بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني وواقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد على ضرورة أن تخدم منظومة التشريعات مسار التحول الرقمي وتتماشى معه، مؤكدا في هذا الصدد توجيهات سمو ولي العهد بأهمية التحول الرقمي لخلق فرص العمل والتخفيف من البطالة، فضلا عن التحول نحو الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين.

وخلال ترؤسه جانبا من اجتماع لجنة الشباب والرياضة والثقافة، قال القاضي إن الشباب الأردني يحظى بدعم ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمير الحسين، لإيمانهما بأن الشباب هم العماد الأساس في مسيرة البناء والتنمية.

وأكد رئيس مجلس النواب أن تمكين الشباب والمرأة على مختلف الصعد جاء بناءً على توجيهات جلالة الملك من خلال منظومة التحديث السياسي.

وأشار إلى أن توجيهات سمو ولي العهد المتعلقة بعودة خدمة العلم في إطار رؤية وطنية شاملة للاستثمار في طاقات الشباب الأردني وصون مكتسبات الوطن وخدمته والدفاع عنه عبر سواعد وعقول شباب الوطن.

ولفت القاضي إلى ضرورة التعاون والتشبيك بين لجنة الشباب النيابية والجامعات والأندية والمراكز الشبابية وفتح قنوات للحوار والاستماع لآرائهم وتطلعاتهم.