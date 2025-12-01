بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. شؤون برلمانية

القاضي يترأس اجتماعي لجنتي الاقتصاد الرقمي والشباب والرياضة النيابيتين

1 ديسمبر 2025
القاضي يترأس اجتماعي لجنتي الاقتصاد الرقمي والشباب والرياضة النيابيتين

وطنا اليوم:ترأس رئيس مجلس النواب مازن القاضي، اليوم الاثنين، اجتماعين منفصلين، للجنتي الاقتصاد الرقمي والريادة، والشباب والرياضة والثقافة النيابيتين.

وأكد القاضي أهمية التحول نحو الاقتصاد الرقمي، لما يشهده العالم من تسارع في التكنولوجيا، مشدداً على ضرورة مواكبة تلك التحولات السريعة بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الأردني وواقع الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما شدد على ضرورة أن تخدم منظومة التشريعات مسار التحول الرقمي وتتماشى معه، مؤكدا في هذا الصدد توجيهات سمو ولي العهد بأهمية التحول الرقمي لخلق فرص العمل والتخفيف من البطالة، فضلا عن التحول نحو الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المواطنين.

وخلال ترؤسه جانبا من اجتماع لجنة الشباب والرياضة والثقافة، قال القاضي إن الشباب الأردني يحظى بدعم ورعاية جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو ولي عهده الأمير الحسين، لإيمانهما بأن الشباب هم العماد الأساس في مسيرة البناء والتنمية.

وأكد رئيس مجلس النواب أن تمكين الشباب والمرأة على مختلف الصعد جاء بناءً على توجيهات جلالة الملك من خلال منظومة التحديث السياسي.

وأشار إلى أن توجيهات سمو ولي العهد المتعلقة بعودة خدمة العلم في إطار رؤية وطنية شاملة للاستثمار في طاقات الشباب الأردني وصون مكتسبات الوطن وخدمته والدفاع عنه عبر سواعد وعقول شباب الوطن.

ولفت القاضي إلى ضرورة التعاون والتشبيك بين لجنة الشباب النيابية والجامعات والأندية والمراكز الشبابية وفتح قنوات للحوار والاستماع لآرائهم وتطلعاتهم.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:39

الهباهبه رئيس قسم في أمانة عمان الكبرى

20:45

البطاينة يؤكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

20:27

الملكة تشارك أطفالا احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

20:14

حجازين : السياح من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوزون 15%

20:10

الأردن نموذج ريادي في طب الأسنان الرقمي

19:57

الفوسفات يتصدر النشاط قيمةً والاتصالات الأردنية حجمًا ببورصة عمّان

19:31

البرلمان الأوروبي: السير بإقرار 500 مليون يورو للأردن الأسبوع المقبل

19:23

أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية

19:18

تعميم على موظفي وزارة التربية بالالتزام بعدم التدخين في مؤسساتها

19:13

السفيرة الهولندية تزور العقبة وتطّلع على تجربة النافورة مول في المباني الخضراء

19:07

قمة أردنية سورية لتعزيز التعاون المصرفي

18:49

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

وفيات
وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم