انطلاق أعمال المؤتمر الدولي الخامس عشر للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم e-AGE25 في عمّان

وطنا اليوم – مندوباً عن معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عزمي محافظة، رعى رئيس الجامعة الألمانية الأردنية ورئيس هيئة المديرين لشبكة الجامعات الأردنية الأستاذ الدكتور علاء الدين الحلحولي، انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم (e-AGE25) في العاصمة عمّان، بمشاركة واسعة من شبكات البحث والتعليم وخبراء وأكاديميين من المنطقة والعالم.

ونقل الدكتور الحلحولي تحيات معالي الوزير وتقديره الكبير لأهمية هذا المؤتمر ومخرجاته، واعتزازه باستضافة هذه الكوكبة من الخبرات العربية والدولية في عمّان، متمنيًا للقائمين على المؤتمر والمشاركين فيه دوام التوفيق والنجاح، مؤكّدًا في الوقت ذاته حرص الوزارة على دعم هذا الحدث العلمي الذي يحظى بأهمية استراتيجية في دعم البحث العلمي وتعزيز التكامل بين الجامعات والمؤسسات البحثية عربيًا ودوليًا.

وقال الدكتور الحلحولي إن اختيار شعار المؤتمر لهذا العام: “Uniting Minds – توحيد العقول” يعكس وعيًا عميقًا بطبيعة التحديات المعاصرة التي لم تعد تُواجَه بجهود فردية، بل تتطلب عقلًا جماعيًا ورؤية مشتركة تسخّر التكنولوجيا لخدمة الإنسان وبناء مستقبل مستدام.

وأوضح أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية، بل أصبح منصة معرفية تعيد تشكيل أساليب التعليم والبحث العلمي وصنع القرار، مشددًا على أن هذه الطفرة التكنولوجية يجب أن ترتبط بمنظومة قيم إنسانية وأخلاقية تكفل حماية الخصوصية، وترسيخ النزاهة العلمية، وتمكين الإنسان لا استبداله.

وأكد أن استضافة الأردن لهذا الحدث العلمي الدولي تعكس التزامه بتطوير بيئة أكاديمية ورقمية متقدمة، مشيرًا إلى أن شبكة الجامعات الأردنية (JUNet) واصلت خلال السنوات الماضية تطوير بنيتها التقنية والتشغيلية من خلال تعزيز خدمات الربط الشبكي، وتطوير مراكز البيانات، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية، وربط الجامعات الأردنية بالشبكات الدولية، بما يدعم البحث العلمي ويعزّز مجتمع المعرفة.

وأضاف أن شبكة (JUNet) تمضي بخطى ثابتة نحو نموذج مستدام لشبكات البحث والتعليم الوطنية، يستجيب لاحتياجات الجامعات والباحثين، ويكرّس الشراكات الإقليمية والدولية، وينسجم مع رؤية التحديث الاقتصادي التي ترتكز على بناء اقتصاد معرفي رقمي يستثمر في الإنسان أولًا.

وشهد حفل الافتتاح كلمات رسمية لعدد من كبار الشخصيات، من بينهم المدير العام للمنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم (ASREN) المهندس يوسف طرمان، وسفير الاتحاد الأوروبي لدى المملكة الأردنية الهاشمية بيار-كريستوف شاتزي سافاس، إلى جانب ممثل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية المهندس إبراهيم الشدوخي. كما قُدِّمت مداخلة حول مشروع (RedCLARA – BELLA II) لتعزيز التعاون الدولي، وألقى الكلمة الرئيسة المدير العام لشبكة RedCLARA الدكتور لويس إليسر كارديناس.

وفي ختام الحفل، جرى تكريم الشركاء الإقليميين والدوليين والداعمين التقنيين، بتسليم دروع المؤتمر والمنظمة.

ويُعقد المؤتمر الذي تنظّمه المنظمة العربية لشبكات البحث والتعليم (ASREN)، وتستضيفه شركة شبكة الجامعات الأردنية (JUNet)، بدعم كريم من الاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز التعاون العلمي إقليميًا ودوليًا، وبحث سبل تطوير منظومات البحث العلمي والتعليم العالي، والارتقاء بالبنية التحتية الرقمية الداعمة للابتكار والمعرفة.

ويشكّل المؤتمر منصة رفيعة المستوى للحوار والتشبيك بين الجامعات العربية والمؤسسات البحثية وصنّاع القرار، حيث يناقش مستقبل التعاون العلمي الإقليمي، ويستعرض أحدث التوجهات العالمية في مجالات الابتكار والبحث العلمي، ولا سيما في الطاقة والبيانات والذكاء الاصطناعي والاتصالات، إلى جانب تسليط الضوء على دور الشبكات البحثية في تمكين التحول الرقمي ودعم العلوم المفتوحة.

كما يولي المؤتمر اهتمامًا خاصًا بتمكين المرأة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (STEM)، من خلال مسار مخصص يستعرض تجارب ناجحة ومبادرات رائدة، ويبرز إسهامات الباحثات الشابات، إلى جانب تنظيم منصة “الجيل القادم من المبتكرين” التي تتيح للباحثين الشباب عرض مشاريع بحثية نوعية من مختلف الدول العربية.

ويتضمن برنامج المؤتمر جلسات متخصصة وحوارات تفاعلية تهدف إلى تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وتبادل أفضل الممارسات في تطوير البنى التحتية الرقمية للبحث العلمي، بما يسهم في بناء منظومة معرفية أكثر تكاملًا واستدامة في المنطقة.

وأكد منظمو المؤتمر أن (e-AGE25) يشكّل محطة استراتيجية لترسيخ مكانة الأردن كمركز إقليمي للحوار العلمي والابتكار، ومنصة تجمع العقول والخبرات لرسم ملامح مستقبل البحث العلمي عربياً، في ظل المتغيرات المتسارعة في عالم المعرفة والتكنولوجيا.