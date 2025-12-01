بنك القاهرة عمان
الأردن يرسل مخبزين متنقلين جديدين إلى غزة

1 ديسمبر 2025
الأردن يرسل مخبزين متنقلين جديدين إلى غزة

وطنا اليوم:تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، أرسلت القوات المسلحة الأردنية أمس الأحد بالتعاون مع منظمة المطبخ المركزي العالمي (World Central Kitchen) مخبزين متنقلين إلى قطاع غزة، ليصبح عدد المخابز الأردنية المتنقلة في غزة ثلاث مخابز.
ويِأتي إرسال المخبزين إلى غزة ضمن الجهود الأردنية المستمرة لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى غزة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإمداد الغذائي وتوفير الخبز في ظل الظروف الإنسانية الصعبة هناك.
وسيبدأ المخبزان عملهما فور وصولهما إلى القطاع، وتصل الطاقة الإنتاجية لكل مخبز نحو70 ألف رغيف خبز يومياً.
يذكر أن أول مخبز أردني متنقل في غزة باشر عمله بداية العام الحالي، وأنتج أكثر من 11 مليون رغيف خبز منذ مباشرة عملياته في القطاع، بحسب منظمة المطبخ المركزي العالمي التي تشرف على عمليات المخبز في غزة.
يشار إلى أن منظمة المطبخ المركزي العالمي، هي منظمة دولية غير حكومية توفر وجبات ومساعدات غذائية للمتضررين من الصراعات والكوارث حول العالم


