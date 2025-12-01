وزير العدل يستقبل سفير الولايات المتحدة الامريكية في عمان

وطنا اليوم:استقبل وزير العدل الدكتور بسام التلهوني في مكتبه اليوم سفير الولايات المتحدة الأمريكية في عمّان السيد جيم هولتسنايدر والوفد المرافق له، وبحث خلال اللقاء تعزيز أواصر التعاون الثنائي في كافة المجالات القانونية والقضائية.

كما استعرض التلهوني مجالات التعاون المشترك في الجوانب القانونية والاتفاقيات التي تربط البلدين الصديقين، إضافة الى تعزيز سبل التعاون القضائي والعدلي، والبرامج المشتركة بين الجانبين.

كما ناقش فرص تطوير التعاون في مجالات حلّ النزاعات بالطرق البديلة، واستخدام الوسائل الإلكترونية في العمل القضائي.

وأشاد التلهوني بالدور الفاعل للولايات المتحدة الأمريكية في تقديم الدعم والمساعدة في مجالات قطاع العدالة وعلى وجه التحديد في مجال دعم سيادة القانون وتعزيز منظومة حقوق الانسان مؤكداً على أهمية الاستمرار في دعم هذه الجهود بما ينسجم مع رؤية التحديث الشامل التي تنتهجها الحكومة الأردنية بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني المعظم .

وحضر اللقاء القاضي وليد كناكرية الأمين العام للشؤون القضائية والسيدة عالية عساف مدير مديرية التعاون الدولي.

وفي ختام اللقاء، شدد الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك، بما يخدم المصالح المشتركة بين البلدين الصديقين.