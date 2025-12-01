وزير الطاقة: إعفاء المشتركين من أجور إعادة التيار الكهربائي في المرة الأولى

وطنا اليوم:قال وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، الاثنين، إن المواطن يعفى من أجور إعادة التيار الكهربائي عند فصلها في المرة الأولى فقط.

وأوضح في رده على سؤال قدمته النائبة رانيا أبو رمان، أن أجور إعادة التيار الكهربائي بعد انقطاعه عن المشتركين هي “ليست رسوما وإنما أجور”.

وأشار إلى أن هذه الأجور تغطي الكلف التي تتحملها الشركات عن تنقل الفرق الفنية العاملة على توصيل التيار الكهربائي، مبينا أن الغرض من وضع هذه الأجور “تحفيز المشتركين لسداد فواتيرهم في الوقت المحدد، رغم أن الجهات العاملة لا تفصل التيار الكهربائي عن المتأخرين في سدادها إلى إلا بعد مرور 60 يوما إذا كانت قيمة الفاتورة أو الفواتير المتراكمة أقل من 75 دينارا خلال المدة الزمنية المعطاة لدفع الفاتورة.

وأوضح الخرابشة أن أجور إعادة التيار هي 3 دنانير بعد فصلها في المرة الثانية وفي المرات اللاحقة أيضا، كون المرة الاولى معفاة من الأجور.

وأكد الوزير أنه لا يوجد توجه لرفع أجور إعادة التيار الكهربائي أيا كان عدد مرات تكرار قطع التيار الكهربائي.

وأوضح أن نسبة استبدال العدادات الكهربائية التقليدية بأخرى ذكية فاقت الـ 90%، موضحا أن هذه العدادات أيضا يترتب عليها كلف تركيب وكلف أنظمة تشعيل واتصال بالإنترنت.