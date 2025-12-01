استثمار بقيمة 150 مليون دولار في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بالمفرق

وطنا اليوم:وقعت شركة تطوير المفرق، مع مصانع شركة الأزياء التقليدية، اليوم الاثنين، عقد استثمار جديد في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية بقيمة 150 مليون دولار.

وأوضحت مدير عام “تطوير المفرق”، ليزا الدغمي، أن العقد يتضمن إنشاء مصنع ملابس جديد بالشراكة مع مصانع عالمية لإنتاج علامات تجارية دولية، مشيرة إلى أن المشروع سيقام على أرض تبلغ مساحتها 517 مترا مربعا، ومن المتوقع أن يوفر نحو 5 آلاف فرصة عمل للأردنيين خلال مراحل تنفيذ المشروع التي ستمتد لثلاث سنوات.

وأكدت أن الشركة تعمل باستمرار على استقطاب وتسهيل أعمال المستثمرين في منطقة الملك الحسين بن طلال التنموية، وذلك من خلال آليات بيع وتسعير تنافسية، إلى جانب الحوافز المقدمة بموجب قانون البيئة الاستثمارية.

وشددت الدغمي، على أن الموقع الجغرافي للمنطقة وبيئتها الاستثمارية المتطورة يشكلان عامل جذب رئيسي للمشاريع الجديدة.

من جهته، قال مدير عام المصانع المستثمر الهندي سنال كومار، إن شركة الأزياء التقليدية تمتلك 9 مصانع في مختلف مناطق المملكة، تشغل ما يزيد على 7 آلاف أردني.

وبين كومار، أن خطط الشركة التوسعية تركز حاليا على محافظة المفرق، حيث ستقيم مصنعين جديدين: الأول مصنع ملابس سيشغل 5 آلاف عامل بنسبة تشغيل لا تقل عن 30 بالمئة من الأردنيين، والثاني مصنع لإنتاج الأحذية الرياضية من ماركة “سنكرز”، وسيوفر نحو 8 آلاف فرصة عمل.

وأشار كومار، إلى أن هذا الاستثمار، الذي سيكتمل خلال 3 سنوات، من شأنه تعزيز جاذبية المنطقة التنموية في المفرق واستقطاب المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى توفير فرص عمل واسعة لأبناء المحافظة