شاشات عملاقة في المدن الرياضية لبث مباريات المنتخب الوطني بكأس العرب

وطنا اليوم:أعلنت وزارة الشباب عن تجهيز صالات المدن الرياضية لعرض مباريات المنتخب الوطني لكرة القدم خلال مشاركته في بطولة كأس العرب على شاشات عملاقة.

وقالت الوزارة في بيان، الاثنين، إنها ستقوم بفتح الصالات الرياضية في المدن الرياضية لاستقبال الجماهير وعرض المباريات بدءًا من المباراة الأولى للمنتخب التي ستقام يوم الأربعاء المقبل أمام المنتخب الإماراتي الشقيق وذلك قبل ساعتين من موعد بدء المباراة.

وتأتي هذه الخطوة لإتاحة الفرصة أمام الجمهور الأردني لدعم وتشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم، حيث يتخلل عرض المباريات فقرات غنائية وطنية.

وبينت الوزارة أماكن عرض المباريات على النحو التالي :

العاصمة : مدينة الحسين للشباب – صالة الأمير حمزة الرياضية

الزرقاء : مدينة الأمير محمد للشباب – الصالة الرياضية

إربد: مدينة الحسن للشباب – الصالة الرئيسية (الجمنازيوم)

العقبة: مدينة الأمير حمزة للشباب – ساحة المدينة

مادبا: مدينة الأمير هاشم بن عبد الله الثاني للشباب – الصالة الرياضية

الكرك: مدينة الأمير فيصل للشباب – الصالة الرياضية