البنك الأردني الكويتي يرعى فعالية صحية توعوية في العقبة لتعزيز ثقافة الوقاية والكشف المبكر

1 ديسمبر 2025
وطنا اليوم:أعلن البنك الأردني الكويتي عن رعايته لفعالية صحية توعوية مشتركة في ساحة الثورة بمدينة العقبة، نُظّمت بالتعاون مع مؤسسة الحسين للسرطان، وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وذلك ضمن حملات التوعية بسرطان الثدي وسرطانات الرجال.
يأتي هذا النشاط امتداداً لدعمنا لمبنى الملك عبدالله الثاني في مدينة العقبة والذي يتضمن تسمية قاعة الانتظار فيه باسم البنك العام الماضي، لنواصل هذا العام جهود التوعية من قلب المدينة تعزيزاً للصحة الوقائية وتشجيع الفحص المبكر لكل من النساء والرجال.
وتضمنت الفعالية سلسلة من الأنشطة الترفيهية والتوعوية بمشاركة واسعة من أهالي العقبة وزوّارها، من بينها جلسات إرشادية حول طرق الوقاية، وفحوصات أولية مجانية، إلى جانب توزيع هدايا ونشرات “بروشورات” توعوية، وسط حضور فريق فرع البنك في العقبة لدعم جهود الشركاء في نشر الوعي الصحي.
وأكد البنك أن رعايته لهذه الفعالية المشتركة تأتي تجسيداً لاستراتيجيته في المسؤولية المجتمعية التي تضع صحة المواطن الأردني على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أن هذا النوع من الفعاليات يُعد واجباً وطنياً وإنسانياً يعكس التزام البنك المستمر بخدمة المجتمع وتعزيز صحة أفراده.
بالإضافة إلى أن تواجد البنك في مدينة العقبة لا يقتصر على تقديم الخدمات المصرفية فحسب، بل يمتد ليشمل شراكة حقيقية مع المجتمع المحلي عبر دعم المبادرات الصحية والتعليمية والشبابية، لافتاً إلى أن التعاون مع صرح وطني رائد كمركز الحسين للسرطان، ومع سلطة العقبة، يؤكد حرص البنك على دعم الجهود الهادفة إلى نشر ثقافة الوقاية والكشف المبكر كأداة فعالة لحماية صحة الأفراد والعائلات.
يذكر أن البنك الأردني الكويتي يواصل تعزيز دوره المجتمعي من خلال مبادرات تستهدف الصحة العامة والرفاه الاجتماعي، إيماناً منه بأن الاستثمار في الإنسان هو الأساس الحقيقي للتنمية المستدامة.


