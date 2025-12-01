بنك القاهرة عمان
توقيف مدير سابق لجمعية مساعدات بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة

1 ديسمبر 2025
توقيف مدير سابق لجمعية مساعدات بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة

وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مدير سابق لإحدى جمعيات المساعدات – فرع الأردن 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة .
يُذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها .


