وطنا اليوم:قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد توقيف مدير سابق لإحدى جمعيات المساعدات – فرع الأردن 15 يومًا على ذمة التحقيق في مركز إصلاح وتأهيل ماركا بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة .
يُذكر أن هيئة النزاهة ومكافحة الفساد كانت أحالت هذه القضية إلى النيابة العامة في وقت سابق لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها .
توقيف مدير سابق لجمعية مساعدات بجناية الاختلاس واستثمار الوظيفة
