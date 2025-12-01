الأمانة: استراتيجية سياحة الكهوف ومساراتها ستكون جاهزة العام المقبل ‏

وطنا اليوم:نظمت مديرية مشاريع تطوير أحياء عمّان والمسارات السياحية، بمشاركة جمعية ملتقى الوسام الذهبي للثقافة والفنون، “المؤتمر الأول للكهوف التراثية والسياحية عمّان “، الذي يهدف إلى تطوير الكهوف العمّانية التاريخية، وأساليب تسويقها وترويجها عالميا، بالاضافة إلى توحيد التفسير العلمي وعقد دورات تدريبية متخصصة في مجال الكهوف التراثية والاثرية في العاصمة عمّان .

وقال رئيس اللجنة التنظيمية والعلمية للمؤتمر الدكتور محمد وهيب ان سياحة الكهوف في العاصمة عمّان وصلت مراحل متقدمة ومتميزة على مستوى العالم العربي منذ أن أطلقت أمانة عمّان الكبرى مسار الكهوف التاريخية والنشرات السياحية الترويجية وخاصة كهف الرقيم والكرنفال في أبو علندا، وكهف المعلقة في عراق الأمير، وكهف جبل اللويبدة، وكهوف عين غزال، وكهوف مسجد الفتح، وكهف الحمام الزاجل في المقابلين، وغيرها .

وأضاف أنه يجري حاليا ربط هذه الكهوف مع الكهوف المميزة في المحافظات خاصة كهف النبي لوط في الغور الصافي، وكهف المشنقة في مكاور، مؤكدا أن استراتيجية سياحة الكهوف ومساراتها ستكون جاهزة العام المقبل ، بحيث يصبح الأردن رائدة في السياحة من هذا النوع .

وأكدت مديرية تطوير أحياء عمّان والمسارات السياحية على دور الأمانة في تسليط الضوء على الأماكن السياحية، بالإضافة إلى تأهيل البنية التحتية وإنشاء ممرات والمسارات للعديد من الكهوف العمانية وإدخالها من ضمن المسارات التي تم الإعلان عنها مسبقا .

وقال راعي الحفل الوزير الأسبق طه الهباهبة، أن اقتصاديات سياحة الكهوف عظيمه ولها انعكاسات ايجابية على المجتمع مع الحاجة للمزيد من التطوير .

يشار إلى أن المؤتمر عقد في كهف أبو جابر تحت الأرض بمنطقة اليادودة بعمان، وبمشاركة جمعية ملتقى الوسام الذهبي للثقافة والتراث والفنون، والجامعة الهاشمية، وجامعة مؤتة، وجامعة آل البيت، وعدد من الاتحادات والمنتديات الثقافية .