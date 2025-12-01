تعاون أردني مغربي في المجال الصناعي والاستثماري

وطنا اليوم _ بحثت شركة المدن الصناعية الاردنية اليوم مع وفد من صندوق الإيداع والتدبير المغربي سبل وآليات تطوير الشراكة والتعاون الصناعي والاستثماري بين الأردن والمغرب.

واطلعت الشركة الوفد المغربي الضيف الذي يرأسه السيد عادل شنوف مدير عام مجموعة صندوق الإيداع والتدبير بحضور سفير المغرب بالأردن فؤاد أخريف ومدير عام شركة المدن الصناعية الاردنية السيد عمر جويعد والمساعد لشؤون المدن الصناعية السيد معتز نمروقه على التجربة الأردنية في مجال إنشاء وتطوير وإدارة وتسويق المدن الصناعية وتطوير مشاريع اقتصادية كبيرة، ذات بعد تنموي على مختلف محافظات المملكة من خلال اقامة 9 مدن صناعية تجمع بين توفير الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إضافة إلى الخدمات المساندة التي تمثل الداعم الرئيس للعمليات الإنتاجية الصناعية، وتنويعها لتشمل الخدمات البنكية والجمركية والصحية والأمنية وغيرها.

وأكد المدير العام لشركة المدن الصناعية الأردنية السيد عمر جويعد، خلال الاجتماع، على أهمية تشجيع المستثمرين الأردنيين والمغاربة على الاستفادة من البيئة الاستثمارية المتطورة والحوافز التشجيعية المتاحة في كلا البلدين، وبما يعزز انتقال رؤوس الأموال والمشاريع الصناعية والخدمية بين السوقين الاردني والمغربي.

ودعا السيد جويعد إلى عقد اجتماعات أولية وتنظيم منتدى استثماري في المغرب يضم مستثمرين ورجال أعمال وغرف صناعية وتجارية وجمعيات اقتصادية من البلدين، بهدف تعميق الحوار وفتح آفاق تعاون جديدة.

وقدم الوفد المغربي الذي ضم أيضا كل من مروان عبد العاطي وفيصل بنونة على التوالي، مدير عام التطوير وإدارة المناطق الصناعية المغربية ميدز، والمدير العام المساعد في نفس الشركة أبرز محطات الصندوق الاستثمارية والفرص المتاحة في القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية والهندسية ، وانخراطه في تنفيذ السياسات العمومية الكبرى، وتحقيق التنمية المستدامة، وتطوير القطاعات الاقتصادية الحيوية، ودعم تنفيذ الإستراتيجيات القطاعية والجهوية للمملكة المغربية.

وخلال الاجتماع، أكد أعضاء الوفد المغربي على أهمية تعميق علاقات الشراكة والتعاون بين الصندوق والشركة، من خلال استكشاف الفرص الهامة التي يتيحها البلدين في مجال إقامة المدن الصناعية، وتطوير أشكال التنسيق والتعاون العملي من أجل إرساء شراكات متعددة وتنفيذ برامج مشتركة، بما يساهم في تطوير الاستثمارات بين البلدين.

من جانبه اشاد السفير المغربي في الاردن السيد فؤاد أخريف بالعلاقات العريقة بين البلدين على مختلف المستويات، داعيا إلى تعزيزها على المستوى الاقتصادي، من خلال الاستفادة من الإطار القانوني الذي يجمع بين البلدين..

وبين اخريف الى أنه بالنظر إلى مؤهلات البلدين الاقتصادية والاستثمارية وموقعهما الاستراتيجي بإمكانهما ان يضطلعا بأدوار محورية وان يكونا منفذا للانفتاح أكثر على أسواق واعدة بالقارتين الاروبية والافريقية والاسيوية.

واتفق الجانبان على تعزيز التعاون بين البلدين من خلال تبادل الخبرات بين المستثمرين الأردنيين والمغاربة، وإتاحة الفرصة للوفود الاقتصادية للاطلاع على التجارب الصناعية في المدن الصناعية في كلا البلدين، بما يسهم في رفع مستوى المعرفة وتطوير أساليب العمل المشترك.

كما ناقش الجانبان آليات التوسع في الاستثمارات المشتركة بين المملكتين، وبحث إمكانية تنظيم ملتقى اقتصادي يجمع رجال الأعمال من الأردن والمغرب لإطلاق مشاريع مشتركة تتيح الوصول المتبادل إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتدعم سلاسل القيمة الصناعية بين البلدين.

وبحث الطرفان سبل تحويل مذكرة التفاهم التي وقعت مطلع هذا العام 2025 إلى برنامج عمل تشاركي وتكاملي بين صندوق الإيداع والتدبير وشركة المدن الصناعية الأردنية، عبر مبادرات مشتركة في الجوانب الفنية والاستثمارية والتطويرية، بما يعزز الفائدة الاقتصادية للطرفيين.

وفي سياق تعزيز الترويج المشترك، طرح الجانبان فكرة إنشاء منصة إلكترونية مشتركة بين الصندوق وشركة المدن الصناعية الأردنية للتعريف بالصناعات في البلدين والترويج لميزات الاستثمار، إلى جانب توفير قواعد بيانات محدثة للمستثمرين المحتملين.

كما جرى التفاهم على إعداد برنامج عمل للعام القادم يركز على الترويج للبلدين بالتعاون مع الغرف الصناعية والتجارية والجمعيات الاقتصادية، عبر فعاليات وورش عمل ونشاطات ثنائية لتعزيز فرص الاستثمار.

وأكد الجانبان في ختام اللقاءات أن هذه الخطوات العملية تمهّد لإطلاق مرحلة جديدة من الشراكة بين الأردن والمغرب، تسهم في تعزيز التنمية الصناعية والاستثمارية وتحقيق المصالح المشتركة للبلدين.

يذكر ان صندوق الإيداع والتدبير وشركة المدن الصناعية الأردنية، كانا قد وقعا في شهر ابريل الماضي على مذكرة تفاهم، تهدف إلى إرساء شراكة استراتيجية لتنمية القطاع الصناعي في كل من المغرب والأردن، وتطوير التكامل بينهما في هذا المجال.

وتسعى المذكرة الى تحقيق تعاون مثمر بين المؤسستين، في المجالات ذات الاهتمام المشترك (المؤسساتية، والاستثمارية، والتدريبية، والتقنية، والتطويرية، والحكامة المؤسسية، وآلية تقييم واتخاذ القرارات).

ومن المقرر ان تتواصل زيارة الوفد المغربي الى الأردن على مدى خمسة أيام، يزور خلالها عددا من المؤسسات والمدن الصناعية بكل من مدن اربد والزرقاء والبتراء .