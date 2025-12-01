برعاية أورنج الأردن، يشارك 200 من قادة المدارس والمعلمين في مؤتمر Jordan EDTECH لتطوير مهاراتهم الرقمية والإبداعية

وطنا اليوم:تواصل أورنج الأردن دعمها للمبادرات التي تعزز الابتكار وتطوير التعليم، من خلال رعايتها النسخة الثالثة من مؤتمر Jordan EdTech، الذي تستضيفه هذا العام مدرسة الجالية الدولية (ICS)، بمشاركة الأكاديمية الدولية – عمّان (IAA) ومدرسة الجالية الأمريكية (ACS).

وجمع المؤتمر ما يقارب 200 من قادة المدارس والمعلمين من مختلف أنحاء الأردن على مدار يومين، حيث تضمن جلسات متخصصة، مختبرات عملية Tinker Labs، وأنشطة تفاعلية كالمعارض وفرص للتواصل وبناء الشبكات المهنية. ويهدف المؤتمر إلى تعزيز التعلم الرقمي والابتكار في التعليم، وتطوير المهارات المهنية للمعلمين وإداري المدارس، ليكون منصة حقيقية لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في مجال التعليم الحديث والتقنيات التعليمية المبتكرة.

وأعربت أورنج الأردن عن فخرها برعاية هذه الفعالية التي تمكّن قادة المدارس والمعلمين من صقل مهاراتهم الرقمية والإبداعية، مؤكدةً التزامها المستمر بدعم التطوير المهني للجيل القادم من العاملين في قطاع التعليم، وتجسيد نهج الشركة المسؤول والأخلاقي لتحقيق أثر إيجابي على المجتمع عبر المبادرات التعليمية المبتكرة.

