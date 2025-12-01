بنك القاهرة عمان
وفد من المركز الوطني لحقوق الإنسان يزور مصابي مداهمة الرمثا

1 ديسمبر 2025
وطنا اليوم: قام وفد من المركز الوطني لحقوق الإنسان، برئاسة رئيسة مجلس الأمناء سمر الحاج حسن، يرافقها عدد من أعضاء مجلس الأمناء والمفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة، بزيارة إلى مدينة الحسين الطبية للاطمئنان على صحة المصابين من أفراد قواتنا المسلحة الأردنية الجيش العربي، الذين تعرضوا للإصابة في الحادث الإرهابي الذي وقع في مدينة الرمثا.

وخلال الزيارة، التقى الوفد بالعميد علي الهروط، مدير عام مدينة الحسين الطبية، حيث استمعوا إلى شرح حول الحالة الصحية للمصابين ومستوى الرعاية المقدمة لهم.
وأشادت الحاج حسن بالخدمات الطبية المقدمة في المدينة الطبية، وبالعناية الخاصة التي يتلقاها المصابون، من النواحي الطبية والإنسانية في عملية الرعاية، متمنية لهم الشفاء العاجل وللأردن دوام الأمن والاستقرار.

من جهته، أكد المفوض العام لحقوق الإنسان جمال الشمايلة أن زيارة المصابين هي “أقل ما يمكن أن يقدمه المركز الوطني لحقوق الإنسان لأولئك الذين واجهوا الإرهاب بشجاعة ورجولة”، مثمنًا دورهم الوطني الكبير. كما شدد الشمايلة على أن ما قام به نشامى الجيش العربي الباسل، تحت القيادة الهاشمية الحكيمة، في الدفاع عن المواطنين والوطن، يمثل أسمى صور التضحية والفداء، ويعكس المهمة النبيلة للجندي الأردني في حماية أمن البلاد واستقرارها.


