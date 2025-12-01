مجلس النواب يقرأ الفاتحة على روح الشهيد وصفي التل

وطنا اليوم:استذكر رئيس مجلس النواب، مازن القاضي، في مستهل الجلسة التشريعية للنواب اليوم، الذكرى السنوية لاستشهاد رئيس الوزراء الأسبق، الشهيد وصفي التل. وأشاد القاضي بثباته على مبادئه في خدمة الوطن والقيادة.

وجاء في كلمة القاضي أن الذكرى الرابعة والخمسين لاستشهاد التل قد حلت قبل أيام، مستذكرا كيف “طالته يد الغدر الآثمة”. وأضاف مشيدا بالشهيد: “وهو ثابت المبدأ، في خدمة وطنه وقيادته وأبناء شعبنا العظيم”.

واختتم رئيس المجلس كلمته بدعوة الزملاء النواب إلى قراءة سورة الفاتحة على روحه الطاهرة، تقديرا لتضحياته ودوره في تاريخ الأردن. وعلى إثر الدعوة، وقف النواب لقراءة الفاتحة في مشهد يعكس التقدير الرسمي للشخصية الوطنية.