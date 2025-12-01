بنك القاهرة عمان
ارتفاع أسعار الذهب دينارا في الأسواق المحلية الاثنين

1 ديسمبر 2025
ارتفاع أسعار الذهب دينارا في الأسواق المحلية الاثنين

وطنا اليوم:بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة لدى المواطنين في السوق المحلية، الاثنين، 86.10 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 82.60 دينارا لجهة الشراء.
وحسب النشرة اليومية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 98.60 و76.30 و58 دينارا على التوالي.


