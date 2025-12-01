بنك القاهرة عمان
بلدية بني عبيد تغلق مسلخ دجاج مخالفاً للصحة العامة في الصريح

1 ديسمبر 2025
بلدية بني عبيد تغلق مسلخ دجاج مخالفاً للصحة العامة في الصريح

وطنا اليوم:ضبطت كوادر بلدية بني عبيد ولجنة الصحة، وبالتنسيق والتعاون مع الشرطة البيئية، مسلخ دجاج غير مرخّص يعمل بشكل مخالف للأنظمة ويُشكّل مكرهة صحية وخطرًا على السلامة العامة، وقامت بإغلاقه.
جاء ذلك خلال جولة تفتيشية متأخرة نفّذتها الكوادر عند الساعة 12 ليلًا في منطقة الصريح / الشارع الرئيسي، وذلك بإشراف مباشر من رئيس قسم الصحة الدكتور رامي بني هاني، وبتوجيه ومتابعة من المتصرف الدكتور علي الحوامدة ورئيس لجنة بلدية بني عبيد المهندسة منار الردايدة.
ووفق البلدية، رصدت فرق التفتيش قيام المنشأة بعمليات ذبح وتجهيز دواجن داخل موقع يفتقر لأدنى شروط الصحة العامة من نظافة وتهوية وتعقيم، ولا يستوفي متطلبات الترخيص.
وعليه، باشرت البلدية بالإجراءات التالية: الإغلاق الفوري للمحل والمسلخ، تحرير مخالفة بحق صاحب المنشأة، وإحالته إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكدت بلدية بني عبيد على استمرار حملاتها اليومية للرقابة على المنشآت، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي جهة تُعرّض صحة وسلامة المواطنين للخطر أو تعمل خارج إطار القانون، كما دعت البلدية الأهالي إلى الإبلاغ عن أي شكاوى أو مخالفات عبر قنواتها الرسمية.


