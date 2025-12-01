بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

تمكين دفعة من الشباب الرياديين في إربد ضمن برنامج “انهض” بتنفيذ مركز تطوير الأعمال – BDC للتوجه نحو التشغيل الذاتي

1 ديسمبر 2025
تمكين دفعة من الشباب الرياديين في إربد ضمن برنامج “انهض” بتنفيذ مركز تطوير الأعمال – BDC للتوجه نحو التشغيل الذاتي

وطنا اليوم:مكّن مركز تطوير الأعمال – BDC دفعة جديدة من الشاب والشابات من أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية الناشئة في محافظة إربد، من خلال تدريب بناء القدرات والسلوكيات الريادية “تكنولوجيا ريادة الأعمال” وتدريبات مكثفة في الإدارة المالية والقانونية ضمن البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض” أحد برامج مركز تطوير الأعمال – BDC وبدعم من منظمة الامم المتحدة للطفولة – اليونيسف.

وهدفت الورشة إلى تعزيز المهارات والسلوكيات الريادية لدى المشاركين، وتمكينهم من تطوير مشاريعهم الخاصة اعتمادًا على منهجية “التعلم عن طريق الممارسة”، كما اشتملت على أنشطة وتطبيقات عملية أسهمت في رفع كفاءاتهم وتوسيع معارفهم لإدارة مشاريعهم بطريقة مبتكرة وغير تقليدية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
21:39

الهباهبه رئيس قسم في أمانة عمان الكبرى

20:45

البطاينة يؤكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

20:27

الملكة تشارك أطفالا احتفالهم بعيد الميلاد في جمعية مار منصور الخيرية

20:14

حجازين : السياح من أوروبا والولايات المتحدة لا يتجاوزون 15%

20:10

الأردن نموذج ريادي في طب الأسنان الرقمي

19:57

الفوسفات يتصدر النشاط قيمةً والاتصالات الأردنية حجمًا ببورصة عمّان

19:31

البرلمان الأوروبي: السير بإقرار 500 مليون يورو للأردن الأسبوع المقبل

19:23

أطفال من غزة يستكملون العلاج في المستشفيات الأردنية

19:18

تعميم على موظفي وزارة التربية بالالتزام بعدم التدخين في مؤسساتها

19:13

السفيرة الهولندية تزور العقبة وتطّلع على تجربة النافورة مول في المباني الخضراء

19:07

قمة أردنية سورية لتعزيز التعاون المصرفي

18:49

مندوباً عن الملك وولي العهد العيسوي يعزي عشيرة الخريشا

وفيات
وفيات الأربعاء 3 – 12 – 2025وفيات الثلاثاء 2 – 12 – 2025والدة المحافظ بوزارة الداخلية الدكتور حاكم الخريشا بذمة الله تعالىوفيات الإثنين 1 – 12 – 2025وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم