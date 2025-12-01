تمكين دفعة من الشباب الرياديين في إربد ضمن برنامج “انهض” بتنفيذ مركز تطوير الأعمال – BDC للتوجه نحو التشغيل الذاتي

وطنا اليوم:مكّن مركز تطوير الأعمال – BDC دفعة جديدة من الشاب والشابات من أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية الناشئة في محافظة إربد، من خلال تدريب بناء القدرات والسلوكيات الريادية “تكنولوجيا ريادة الأعمال” وتدريبات مكثفة في الإدارة المالية والقانونية ضمن البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض” أحد برامج مركز تطوير الأعمال – BDC وبدعم من منظمة الامم المتحدة للطفولة – اليونيسف.

وهدفت الورشة إلى تعزيز المهارات والسلوكيات الريادية لدى المشاركين، وتمكينهم من تطوير مشاريعهم الخاصة اعتمادًا على منهجية “التعلم عن طريق الممارسة”، كما اشتملت على أنشطة وتطبيقات عملية أسهمت في رفع كفاءاتهم وتوسيع معارفهم لإدارة مشاريعهم بطريقة مبتكرة وغير تقليدية.