ترامب يؤكد أنه أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره الفنزويلي في خضم التوترات

وطنا اليوم:أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد، أنه أجرى مؤخرا مكالمة هاتفية مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يتهم واشنطن باستخدام مكافحة تهريب المخدرات ذريعة لنشر قوات عسكرية كبيرة في البحر الكاريبي بهدف الإطاحة به.

وقال ترامب عن المحادثة مع الرئيس اليساري والتي كانت صحيفة نيويورك تايمز أول من كشف عنها، “لا أستطيع أن أقول إن سارت بشكل جيد أو سيئ. لقد كانت مكالمة هاتفية”.

وأوردت صحيفة نيويورك تايمز أن ترامب ومادورو ناقشا مؤخرا عبر الهاتف اجتماعا محتملا في الولايات المتحدة، في حين ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال السبت أن المحادثة تناولت أيضا شروط العفو في حال تنحي مادورو.

وقال السيناتور الجمهوري ماركوين مولين الأحد في برنامج “حالة الاتحاد” على شبكة “سي إن إن” إن الولايات المتحدة عرضت على مادورو فرصة مغادرة بلاده إلى روسيا أو أي مكان آخر.

شروط العفو

وكانت مصادر أخرى أفادت أيضاً قبل أيام بأن المحادثة تناولت شروط العفو في حال تنحي الرئيس الفنزويلي، وفق ما نقلت صحيفة “وول ستريت جورنال”.

أتت تلك المكالمة بينما تكثف الولايات المتحدة الضغوط على فنزويلا من خلال تعزيزات عسكرية ضخمة في البحر الكاريبي، وتحذير من ترامب بأن المجال الجوي الفنزويلي “مغلق”.

وتتهم واشنطن مادورو، الوريث السياسي للزعيم اليساري الراحل هوغو تشافيز، بتزعم “كارتل الشموس”، حيث رصدت مكافأة قدرها 50 مليون دولار لمن يساعد في القبض عليه.

لكن فنزويلا والدول التي تدعمها تصر على أن مثل هذه العصابة غير موجودة على الإطلاق.

ورغم أن ترامب لم يهدد علنا باستخدام القوة ضد مادورو، إلا أنه قال في الأيام الأخيرة إن الجهود الرامية إلى وقف تهريب المخدرات الفنزويلية “براً” ستبدأ “قريبا جدا”.