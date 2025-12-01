الاحتلال يواصل غارته داخل الخط الأصفر في غزة واقتحامات واعتقالات بالضفة

وطنا اليوم:في اليوم الـ52 من بدء وقف إطلاق النار في غزة، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل “أكثر من 40 مسلحا” خلال غارات وتفجيرات استهدفت أنفاقا في منطقة رفح جنوبي القطاع خلال الأيام الأخيرة.

كما أغار الطيران الإسرائيلي على مناطق عدة على طول “الخط الأصفر” شرقي قطاع غزة، مستهدفا بالقصف الصاروخي شرقي حييْ الشجاعية والتفاح، كما أطلقت المروحيات الإسرائيلية النار في المناطق الشرقية من خان يونس داخل الخط الأصفر في قطاع غزة.

ويأتي ذلك، في وقت يتواصل فيه العمل على تحديد مكان جثة أسير إسرائيلي داخل “الخط الأصفر” بمدينة بيت لاهيا (شمالي القطاع) من قبل فريق من اللجنة الدولية للصليب الأحمر وكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه قتل أكثر من 40 مسلحا خلال غارات وتفجيرات استهدفت أنفاقا في منطقة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الأيام الأخيرة، في وقت يتواصل فيه العمل على تحديد مكان جثة أسير إسرائيلي داخل الخط الأصفر شمالي القطاع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي -الأحد- القضاء على 4 مقاتلين خرجوا من الأنفاق في رفح بالمنطقة التي انسحب إليها وفق اتفاق الهدنة الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي.

وأضاف جيش الاحتلال -في بيان- أن قواته “عملت على مدى 40 يوما في منطقة شرق رفح، ضمن جهود تهدف إلى تدمير ما تبقى من المخابئ تحت الأرض”.

وفي الضفة الغربية، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة قلنديا شمالي القدس المحتلة، وشنت حملة مداهمات واعتقالات خلال اقتحامها بلدتيْ الزاوية ومسحة غربي سلفيت، وأطلقت قنابل صوتية خلال اقتحامها أريحا.