حادث مفجع في أم البساتين يودي بحياة يزن الديسي وتيسير عوض

دقيقة واحدة ago
حادث مفجع في أم البساتين يودي بحياة يزن الديسي وتيسير عوض

وطنا اليوم:توفي الشابان يزن عطاالله الديسي وتيسير جهاد عوض عصر اليوم إثر حادث سير مؤسف وقع في منطقة أم البساتين بناعور جنوبي العاصمة عمان.
وبحسب مصدر محلي، فإن المركبة التي كانا يستقلانها اصطدمت بعامود إنارة في المكان، ما أدى إلى وفاتهما على الفور.
وخيمت حالة من الحزن منصات التواصل الاجتماعي في الأردن بعد انتشار نبأ وفاتهما.
انا لله وانا اليه راجعون


