وزير الاوقاف : 2600 مُصلى لا تقام بها صلاة الجمعة

وطنا اليوم:أكد وزير الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية محمد الخلايلة، أن عدد المساجد التراكمي في المملكة بلغ 7 آلاف و650 مسجدًا، منتشرة في محافظات المملكة كافة ، منها 2600 مصلى لا تقام بها صلاة الجمعة.

وأضاف الخلايلة خلال مناقشة اللجنة المالية النيابية مشروع قانون الموازنة العامة، اليوم الأحد، أن عدد المراكز الإسلامية بلغ 60 مركزًا؛ ودور القرآن الكريم 1400، وعدد المدارس الشرعية 3 ، وعدد المجالس العلمية 4 ، وعدد الأسر المنتفعة من صندوق الزكاة 3700 عائلة، وعدد الأيتام المكفولين من خلال صندوق الزكاة 2500 يتيم، وعدد الخطباء من حملة شهادات ” بكالوريوس – ماجستير – دكتوراة ” 3400 خطيب.

وكشف أن دائرة الأوقاف في مدينة القدس تستهلك 20% من موازنة وزارة الأوقاف، تخصص لدفع رواتب الموظفين الذي بلغ 750 موظفًا، بالإضافة إلى أمور الرعاية والصيانة.

وبين أن الحكومة خصصت مبلغ 14 مليون و653 ألف نفقات جارية لدائرة الأوقاف في مدينة القدس، من موازنة وزارة الأوقاف للسنة المالية 2026.

وأشار إلى أن عدد الخدمات الرقمية في الوزارة وصل إلى 79 خدمة، والعمل جار على رقمنة باقي الخدمات، بما يضمن تقديم خدمات أفضل وأسرع للمواطنين، ضمن توجهات الحكومة إلى أتمتة كافة خدماتها.

وشدد أن الوزارة تبحث عن إنهاء دفع إيجار مبنى الوزارة، من خلال طرح عطاء للأرض المحاذية لمبنى الوزارة المستأجر بقيمة 2 مليون و 800 ألف دينار، سيما وأن الوزارة دفعت إيجار للمبنى ، تعادل شراء وإنشاء مبانٍ لا مبنى واحد.

وتحدث الوزير الخلايلة عن تأجير وزارة الأوقاف لأراضٍ لمستثمرين أجانب، وسيكون هناك مشاريع استثمارية أجنبية جديدة توفر فرصًا للعمل