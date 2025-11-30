الزراعة تؤكد سلامة العسل في مهرجان الزيتون ومعرض المنتجات الريفية

وطنا اليوم:أكدت وزارة الزراعة الأردنية أن جميع كميات العسل المعروضة داخل مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتجات الريفية خضعت لفحصٍ حسّي في المركز الوطني للبحوث الزراعية، إضافة إلى فحوصاتٍ كيميائية دقيقة في مختبرات الجمعية العلمية الملكية، وذلك لضمان سلامة المنتج وجودته والتأكد من مطابقة العسل للمعايير الفنية المعتمدة، علمًا بأن أسماء المشاركين نُسِبت من نقابة النحالين الأردنيين والاتحاد النوعي للنحّالين الأردنيين.

وأوضح مدير المهرجان، المهندس عبدالله القضاه، أن الفرق الفنية المعنية أجرت سلسلة من الفحوصات المتقدمة، مشيرًا إلى التنوع الواسع في مصادر العسل المعروض، والذي يشمل عسل الحمضيات والكينا والشوكيات وعسل السدر والصبّار والعسل الجبلي، حيث تعكس هذه الأنواع تنوّع موسم القطاف والمصدر النباتي في مختلف مناطق المملكة.

وبيّن القضاه أن جميع عبوات العسل داخل المهرجان مختومة بباركود إلكتروني خاص بنظام التتبّع في المهرجان، والذي يضمن معرفة مصدر كل عبوة والتحقّق من سلامتها، مؤكدًا أنه لا يُسمح بوجود أي عبوة غير مختومة داخل أرض المهرجان، وأن فرق التفتيش والرقابة المشتركة من وزارة الزراعة والمركز الوطني للبحوث الزراعية والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ومؤسسة المواصفات والمقاييس تتابع عمليات الفحص والتدقيق بشكل مستمر.

وشدّد على أن أي عبوة غير مطابقة أو غير مختومة سيتمّ مصادرتها فورًا، حفاظًا على حقوق المستهلك وجودة المنتجات وتسويق العسل المحلي المبني على الثقة.

واختتم القضاه بأن مهرجان الزيتون الوطني يشكّل نافذة تسويقية رائدة لمنتجي العسل البلدي والمزارعين، ويسهم في تعزيز حضور المنتج المحلي وزيادة ثقة المستهلك بجودة العسل الأردني.