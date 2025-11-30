وزير النقل يتفقد حركة المسافرين والشحن في المعابر الحدودية

وطنا اليوم:أجرى وزير النقل الدكتور نضال القطامين أمس السبت جولة ميدانية على معابر جسر الملك حسين وجسر الشيخ حسين ومعبر جابر، ركزت على متابعة واقع حركة المسافرين وحركة الشحن والبنية التحتية الداعمة لها ضمن مسؤوليات وزارة النقل.

وخلال الجولة التي رافقه فيها مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، اطلع القطامين على الإجراءات التشغيلية في ساحات الشحن والمرافق المرتبطة بنقل البضائع، مستمعاً إلى ملاحظات الفرق العاملة حول الاحتياجات اللازمة لتحسين مستويات الخدمة ورفع كفاءة انسياب الحركة.

كما اطلع الوزير على مشاريع التطوير الجارية في المرافق المرتبطة بالشحن، بما في ذلك التحسينات المنفذة في ساحات الشحن في جسر الشيخ حسين ومشروع ساحة التبادل في جسر الملك حسين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتحديث البنية التحتية الداعمة لقطاع النقل البري وتعزيز جاهزية المعابر.

وأكد القطامين أن تطوير خدمات الشحن وتسهيل على حركة المسافرين يمثل جزءاً أساسياً من الدور الذي تضطلع به وزارة النقل في دعم حركة التجارة، مشدداً على ضرورة العمل المستمر لرفع كفاءة العمليات بما يسهم في تعزيز موقع الأردن كمركز لوجستي إقليمي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لشركات النقل والبضائع