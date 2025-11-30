تحرير 18 مخالفة لعدم الالتزام بعروض الجمعة البيضاء

وطنا اليوم:حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 18 مخالفة لمحال ومولات كبرى لم تلتزم بما أعلنته من وجود عروض في يوم ما يسمى “الجمعة البيضاء”، وفق ما أفاد الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي .

وأضاف البرماوي أن الوزارة نفذت 360 زيارة للمولات والمحال الكبرى التي أعلنت عن تخفيضات ضمن موسم العروض المعروف بـ”الجمعة البيضاء”، نتج عنها تحرير 18 مخالفة عدم التزام.

وقال البرماوي، إن الوزارة تهدف من خلال تلك الجولات إلى تعزيز الثقة بالأسواق، ومكافحة الممارسات التجارية المضللة.

وجدد البرماوي دعوة الوزارة للمستهلكين ليكونوا شركاء فاعلين في عملية الرقابة وجزءا من التغيير الإيجابي من خلال عدم التردد في تقديم الشكاوى المتعلقة بالأسواق والممارسات التجارية غير السليمة من خلال هاتف الشكاوى (065629045) أو واتساب (0797527832).