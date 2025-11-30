بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. اخبار محلية

تحرير 18 مخالفة لعدم الالتزام بعروض الجمعة البيضاء

45 ثانية ago
تحرير 18 مخالفة لعدم الالتزام بعروض الجمعة البيضاء

وطنا اليوم:حررت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، 18 مخالفة لمحال ومولات كبرى لم تلتزم بما أعلنته من وجود عروض في يوم ما يسمى “الجمعة البيضاء”، وفق ما أفاد الناطق باسم الوزارة ينال البرماوي .
وأضاف البرماوي أن الوزارة نفذت 360 زيارة للمولات والمحال الكبرى التي أعلنت عن تخفيضات ضمن موسم العروض المعروف بـ”الجمعة البيضاء”، نتج عنها تحرير 18 مخالفة عدم التزام.
وقال البرماوي، إن الوزارة تهدف من خلال تلك الجولات إلى تعزيز الثقة بالأسواق، ومكافحة الممارسات التجارية المضللة.
وجدد البرماوي دعوة الوزارة للمستهلكين ليكونوا شركاء فاعلين في عملية الرقابة وجزءا من التغيير الإيجابي من خلال عدم التردد في تقديم الشكاوى المتعلقة بالأسواق والممارسات التجارية غير السليمة من خلال هاتف الشكاوى (065629045) أو واتساب (0797527832).


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:19

الفرجات : مطار مدينة عمّان سيبدأ باستقبال الطائرات خلال 3 أيام

16:08

الناقل الوطني: بين الضرورة الاستراتيجية وشعبوية التسريع والكلف المتدحرجة

16:05

الطاقة: رفع سعر البنزين بشقيه والديزل.. وتثبيت الكاز

15:58

وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيم

15:26

تنقلات واسعة في الداخلية تشمل متصرفين ومدراء اقضية (اسماء)

15:17

عمان الأهلية تستقبل السفيرة اللبنانية في الأردن

15:14

عمّان الأهلية تستقبل وفدًا من السفارة الهنغارية

15:12

النائب مشوقة يسأل الحكومة عن مبررات زيادة رسوم الجامعات وأين تذهب

15:06

نتنياهو يتقدم بطلب رسمى لرئيس الكيان للعفو عنه

14:57

استئناف تشغيل تلفريك عجلون واستقبال الزوار الأربعاء

14:51

بدء التقديم للبعثات والمنح والقروض للعام الجامعي 2025-2026

14:47

أورنج الأردن تحتفي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة وتغير اسم شبكتها لـ “Inclusion”

وفيات
وفاة الصحفي عبدالرزاق أبو هزيموفيات الأحد 30-11-2025وفيات الجمعة 28-11-2025وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025