الفرجات : مطار مدينة عمّان سيبدأ باستقبال الطائرات خلال 3 أيام

وطنا اليوم:قال رئيس هيئة الطيران المدني ضيف الله الفرجات، إن “مطار مدينة عمّان” سيبدأ باستقبال الطائرات خلال 3 أيام، فيما رخّصت الأحد المطار واعتمدت اسما بدلا عن “مطار عمّان المدني”.

وأوضح الفرجات خلال اجتماعات اللجنة المالية النيابية، أن مشروع تنظيم المجال الجوي الأردني كلّف 3.9 ملايين دينار، مبينا أن ذلك سيسهم في تنظيم الرحلات بشكل أفضل.

واستعرض رئيس الهيئة حزمة مشاريع سيتم استكمالها قريبا، كمشروع جهاز الرادار في مطار العقبة، إضافة إلى التوجه لتنظيم عمليات طيران “الدرون” في مطار الملكة علياء وفق تراخيص محددة.

كما بين أن الهيئة ركبت أجهزة ملاحية في مطار الملكة علياء لتسهيل عمليات الهبوط في الظروف الجوية الضبابية.

وأعلنت الهيئة الأحد عن منح الترخيص الرسمي لمطار مدينة عمّان لتشغيل الرحلات الجوية المدنية، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الهيئة المتواصلة لدعم مشاريع قطاع الطيران المدني، وبما ينسجم مع توجهات الحكومة ورؤية التحديث الاقتصادي الهادفة إلى تطوير البنية التحتية وتعزيز دور المملكة كمركز إقليمي للخدمات اللوجستية والنقل الجوي.

وقام رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني، الكابتن ضيف الله الفرجات، بتسليم الرخصة إلى المدير العام لشركة المطارات الأردنية، أحمد العزام.

وأكد الفرجات أن استكمال متطلبات التشغيل يعكس التزام شركة المطارات الأردنية بتطبيق أعلى معايير السلامة والأمن وكفاءة التشغيل، مشيراً إلى أن الهيئة ستستمر في متابعة جميع مراحل التشغيل لضمان جاهزية المطار وتقديم خدمات نوعية للمسافرين.

واعتمدت الهيئة الاسم الجديد للمرفق ليصبح:

“مطار مدينة عمّان” (Amman City Airport)، وذلك في إطار تعزيز الهوية التشغيلية للمطار وربطه بالمشهد الحضري والخدمات التي يقدمها للعاصمة.