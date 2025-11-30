بنك القاهرة عمان
الطاقة: رفع سعر البنزين بشقيه والديزل.. وتثبيت الكاز

9 ثواني ago
وطنا اليوم:عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية، اليوم الأحد اجتماعها الشهري لتحديد أسعار بيع المشتقات النفطية محلياً للفترة من (1–31 كانون الأول المقبل).
واستعرضت اللجنة الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية خلال شهر تشرين الثاني الحالي ومقارنتها بمثيلاتها لشهر تشرين الأول الماضي، حيث أظهرت معدلات الأسعار العالمية ارتفاعاً طفيفاً على سعرَي البنزين بنوعيه (90 و95)، إضافة إلى ارتفاع سعر السولار.
وبعد تطبيق المعادلة السعرية وفقاً للأسعار العالمية على كافة المشتقات النفطية، تبين للجنة ارتفاع سعرَي البنزين بنوعيه (90 و95) بمقدار (5) فلسات/لتر لكل منهما، وارتفاع سعر السولار بمقدار (20) فلسًا/لتر.
وعليه، قررت لجنة تسعير المشتقات النفطية تعديل سعر بيع البنزين أوكتان 90 ليصبح (850) فلسًا/لتر بدلاً من (845) فلسًا/لتر، وسعر بيع البنزين أوكتان 95 ليصبح (1080) فلسًا/لتر بدلاً من (1075) فلسًا/لتر، وتعديل سعر بيع السولار ليصبح (705) فلسًا/لتر بدلاً من (685) فلسًا/لتر، مع الاستمرار في تثبيت سعر بيع الكاز عند (620) فلسًا/لتر، والإبقاء على سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي (12.5 كغم) عند (7) دنانير/أسطوانة.


