نتنياهو يتقدم بطلب رسمى لرئيس الكيان للعفو عنه

وطنا اليوم:قالت القناة 15 الإسرائيلية إن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو تقدم رسميا بطلب العفو من رئيس الكبان الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ.

وأكد ديوان الرئيس أن نتنياهو تقدم فعلا بطلب العفو ونقله لقسم الشؤون القانونية.

ودعا رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، السبت إلى وقف محاكماته القضائية الجارية بتهم الفساد، معللا طلبه بأن “مصالح الأمن والسياسة” في الـمرحلة الحالية تقتضي ذلك.

وتمثل هذه الـمطالبة نقلا للـملف القضائي الشخصي لنتنياهو من ساحة الـمحاكم إلى دائرة الـخلاف العام والأجندة السياسية الـملحة.

أمد القضايا ومبررات الوقف السياسي

أكد نتنياهو أن التحقيقات في قضاياه “بدأت قبل 10 سنوات”، وأن محاكماته بدأت منذ ست سنوات و”قد تستمر سنوات كثيرة”.

وفي تقييم مباشر، زعم أن مصلحته الشخصية كانت تقتضي استمرار الإجراءات ليحصل على براءته التي يؤمن بها، لكن الوضع الراهن يتطلب أولوية لـ “مصالح الأمن والسياسة”.

وربط نتنياهو بين استمرار الـمحاكمة وتفاقم الانقسام الداخلي في الكيان. وقال إن استمرار قضاياه “يثير خلافات”، وأعرب عن اقتناعه بأن إنهاءها سيسهم في “تقليل الخلافات ويحقق مصالحة واسعة”، محاولا بذلك تصوير وقف الـمحاكمة كخطوة وطنية وليست شخصية.

دور ترمب والـمصالح الأميركية-الاحتلال

كشف نتنياهو جانبا من الضغط الخارجي، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب طلب منه مباشرة “إنهاء محاكمته فورا”.

وجاء هذا الطلب لتمكين نتنياهو من “التقدم نحو مصالح مهمة ومشتركة لإسرائيل والولايات الـمتحدة”، مما يربط مصير نتنياهو القضائي بأجندة العلاقات الثنائية الكبرى.

يرى الـمحللون أن مطالبة نتنياهو هذه تعكس محاولة لاستغلال الظروف الأمنية الـمعقدة وحالة الانقسام الحادة للتهرب من الـمساءلة القانونية.

ففي حين يطالب نتنياهو بالـمصالحة، يحذر خصومه من أن إنهاء الـمحاكمة دون حكم سيعمق “أزمة الثقة” في سيادة القانون في الاحتلال.

تبقى الكرة الآن في ملعب الـجهات القضائية التي ستتولى التعامل مع هذا الطلب، وإن كانت التطورات تشير إلى أنه سيؤجج الـمزيد من التوتر السياسي داخل الكيان.