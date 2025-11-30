بنك القاهرة عمان
استئناف تشغيل تلفريك عجلون واستقبال الزوار الأربعاء

وطنا اليوم:تعلن المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن استئناف تشغيل تلفريك عجلون واستقبال الزوار ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 3 كانون الأول، وذلك بعد الانتهاء الكامل من أعمال الصيانة السنوية التي تمت وفق أعلى المعايير الفنية لضمان سلامة الركاب وكفاءة التشغيل.
وأكدت المجموعة أن فرقها الفنية أنهت جميع الفحوصات الدورية والإجراءات المقررة لضمان جاهزية التلفريك واستعداد المحطات والمقطورات لاستقبال الزوار، مشددة على أنّها لا تتهاون مطلقًا في موضوع السلامة العامة، وتحرص على الالتزام بأعلى متطلبات الأمن والسلامة قبل إعادة التشغيل.


