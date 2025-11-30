أورنج الأردن تحتفي باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة وتغير اسم شبكتها لـ “Inclusion”

وطنا اليوم:أعلنت أورنج الأردن تغيّر اسم الشبكة إلى “Inclusion” على الأجهزة الخلوية المتاح فيها هذا الخيار لمدة أسبوع ابتداءً من 1 كانون الأول، وذلك تجسيداً لالتزام الشركة الراسخ بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز الشمول الرقمي والوصول المتكافئ للجميع والذي يأتي ضمن مظلة برنامجها الشامل “قدراتنا مختلفة، ولكن إمكانياتنا أكيدة”. وتأتي هذه المبادرة كترجمة عملية لاستراتيجية الشركة “قيادة المستقبل” وتوجهاتها نحو بناء تجربة رقمية أكثر ذكاءً وسهولة ومرونة وشمولية لزبائنها.

وتتزامن هذه الخطوة مع احتفاء العالم باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يتمحور هذا العام حول شعار الأمم المتحدة “بناء مجتمعات دامجة للإعاقة لتعزيز التقدم الاجتماعي”، بما يعكس أهمية ضمان دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مناحي الحياة. ومن خلال تغيير اسم الشبكة للسنة الثانية على التوالي، تسعى أورنج الأردن إلى تعزيز برامج الشمول الرقمي لدى الأفراد والمجتمع، حيث تم تصميم برامج المسؤولية المجتمعية بعناية بهدف سد الفجوات الرقمية وتمكين المجتمعات والأفراد من التواجد الرقمي، وخاصة فئة الشباب، السيدات، والأشخاص ذوي الإعاقة. كما تسعى الشركة إلى تسليط الضوء على جهودها من خلال ثلاثة محاور رئيسية لدعم الشمول الرقمي، وهي: إمكانية الوصول إلى الخدمات الرقمية للجميع، شراكة فاعلة مع المجتمع المحلي، والتوعية وتعزيز ثقافة الشمول، بما يضمن تمكين الجميع من المشاركة والإبداع دون استثناء.

وأكدت أورنج الأردن أن اعتماد اسم الشبكة الجديد يأتي ضمن مسار عمل استراتيجي يستند إلى تعزيز الشمول الرقمي وتوفير حلول مبتكرة تدعم استقلالية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة. وتشير الشركة إلى أن هذه المبادرة تعكس دور أورنج كمزوّد رقمي رائد ومسؤول وشريك استراتيجي في بناء مجتمع أكثر دَمجاً، وتعبر عن التزامها تجاه المسؤولية المجتمعية، وترسيخ نهجها القائم على الالتزام بالوعود وتحقيقها بأن تكون مسؤولة وأخلاقية في جميع مبادراتها وبرامجها.

