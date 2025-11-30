بنك القاهرة عمان
مدير الأمن العام يفتتح مركز دفاع مدني وادي صقرة

وطنا اليوم:افتتح مدير الأمن العام، اللواء الدكتور عبيد الله المعايطة، اليوم الأحد، مركز دفاع مدني وادي صقرة، التابع لمديرية دفاع مدني غرب عمان، وذلك في إطار جهود مديرية الأمن العام الرامية إلى تعزيز وتوسيع منظومة الحماية المدنية، والارتقاء بمستوى الجاهزية والاستجابة للحوادث ضمن منطقة الاختصاص .
وأكد اللواء المعايطة، خلال الافتتاح، أن إنشاء هذا المركز، يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة العامة، وتقديم خدمات إنسانية متكاملة تسهم في حماية الأرواح وصون الممتلكات، لافتاً إلى أن المديرية ماضية في تحسين خدماتها، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويعزّز الأمن المجتمعي.
وأشار اللواء المعايطة إلى أن المركز الجديد يشكّل إضافة نوعية لمنظومة الحماية المدنية، لما يوفره من توسيع لنطاق التغطية الجغرافية وتحقيق استجابة أسرع للحوادث بمختلف أشكالها، بما يسهم في تقليل زمن الاستجابة والحد من الخسائر والآثار الناجمة عن الحوادث.
وأضاف أن المركز جُهّز بأحدث المعدات والآليات والتقنيات المتخصصة في مجالات الإطفاء والإنقاذ والإسعاف، إلى جانب توفير بيئة عمل مثالية، وفق أعلى المعايير الهندسية والفنية، بما يتيح لمرتبات الدفاع المدني أداء واجباتهم بكفاءة واقتدار.
ونوّه اللواء المعايطة إلى أن مديرية الأمن العام مستمرة في تنفيذ خططها التوسعية واستحداث المزيد من المراكز المتخصصة، وفق رؤية شاملة تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين في مختلف مناطق المملكة


