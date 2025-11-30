الأوقاف: المشاجرة في جرش حدثت خارج المسجد

وطنا اليوم:أكدت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية، أن المشاجرة التي تداولتها بعض المواقع الإخبارية ومنصّات التواصل الاجتماعي وقعت في محيط مسجد حذيفة بن اليمان بمدينة جرش وليس داخله، ولم تكن بين الإمام والمؤذن.

وأوضحت الوزارة في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن الحادثة نشأت نتيجة خلاف بين أطفال من الطرفين، وتطوّرت لاحقًا إلى خلاف بين العائلتين خارج نطاق المسجد، مبينة أن المؤذن لم يكن موجودا داخل المملكة وقت وقوع الحادثة، حيث كان في طريق العودة من أداء العمرة.

وقالت الوزارة أنها تتابع الموضوع، واتخذت الإجراءات الإدارية اللازمة وفق الأنظمة والتعليمات، مشددة على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية حفاظًا على مكانة بيوت الله وصورتها في المجتمع.