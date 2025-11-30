كلب ضال ينهش جسد طفل في القطرانة

وطنا اليوم:تعرّض طفل في منطقة القطرانة / الوحدات الشمالية، جنوبي الأردن، لهجوم عنيف من كلب ضال، تسبب له بإصابات واضحة في جسده، وسط حالة من الغضب والاستياء بين الأهالي نتيجة تكرار هذه الحوادث دون حلول جذرية.

وأسعف الطفل إلى المستشفى بشكل عاجل لتلقّي العلاج المناسب، بعد إصابته بجروح في عدة أماكن من جسده جرّاء الهجوم المباغت.

وطالب المواطنون بسرعة التدخل للسيطرة على الكلاب الضالة، ووضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تشكّل خطرًا حقيقيًا على أرواح الأبرياء