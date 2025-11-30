بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. عربي دولي

تظاهرات في أكثر من 40 مدينة إسبانية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

48 ثانية ago
تظاهرات في أكثر من 40 مدينة إسبانية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

وطنا اليوم:شهدت إسبانيا، تظاهرات ومسيرات للتضامن مع فلسطين، في أكثر من 40 مدينة، بينها: العاصمة مدريد وبرشلونة، تضامنا مع شعبنا.
وخرج العديد من الإسبان، مساء أمس السبت، إلى الميادين في المدن، معبرين عن إدانتهم واحتجاجهم ضد إسرائيل، وذلك بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، الموافق لـ29 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتصدرت مدريد وبرشلونة، قائمة أكبر المدن من حيث عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات.
وحمل المشاركون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل “أوقفوا الإبادة الجماعية” و”حظر شامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل”.
كما رددوا شعارات، مثل: “فلسطين حرة” و”إسرائيل القاتلة”.
وعبرت منظمات المجتمع المدني الداعمة لفلسطين في إسبانيا، في بيان مشترك، عن إدانتها “للاستعمار الإسرائيلي والاحتلال العسكري ونظام الفصل العنصري والتطهير العرقي المستمر في فلسطين منذ 78 عاما”.
واستنكرت عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة، وانتهاكها له بشكل ممنهج، فضلا عن منعها دخول المساعدات الإنسانية.
كما دعت في بيانها، حكومات دول العالم إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والرياضية والثقافية والأكاديمية مع إسرائيل، وتطبيق عقوبات دولية عليها، ودعم المطالبات القانونية في محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:49

الإحصاءات تعلن أرقاما جديدة لاحتساب الناتج المحلي الإجمالي بعد إضافة 3.6 مليارات

11:27

وفيات الأحد 30-11-2025

11:22

الأمن يدعو لتفقد وسائل التدفئة والتأكد من سلامتها قبل الاستخدام

11:07

السوق الحرة الأردنية تنظّم فعالية لعرض المنتجات المحلية للهيئات الدبلوماسية

11:02

الجيش يحبط محاولتي تسلل مسيّرة وتهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات

10:20

الصحة النيابية تبحث رفع حد دخل التأمين الصحي للأسر الفقيرة إلى 400 دينار

10:09

اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الأردن وأذربيجان لتعزيز التعاون الاقتصادي

10:03

الفيضانات تواصل اجتياح العاصمة السريلانكية وارتفاع حصيلة قتلى إعصار ديتواه إلى 159

09:58

مصر تدرّب قوة شرطية فلسطينية للمشاركة في حفظ الأمن في غزة

09:55

التعليم العالي تعلن عن موعد التقديم للمنح والقروض خلال 48 ساعة

09:49

مدينة عمرة القادمة… قرار استراتيجي

09:49

(57) ألف أردني حصلوا على راتب التقاعد عبر الاشتراك الاختياري

وفيات
وفيات الأحد 30-11-2025وفيات الجمعة 28-11-2025وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025