تظاهرات في أكثر من 40 مدينة إسبانية تضامنا مع الشعب الفلسطيني

وطنا اليوم:شهدت إسبانيا، تظاهرات ومسيرات للتضامن مع فلسطين، في أكثر من 40 مدينة، بينها: العاصمة مدريد وبرشلونة، تضامنا مع شعبنا.

وخرج العديد من الإسبان، مساء أمس السبت، إلى الميادين في المدن، معبرين عن إدانتهم واحتجاجهم ضد إسرائيل، وذلك بمناسبة “اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني”، الموافق لـ29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وتصدرت مدريد وبرشلونة، قائمة أكبر المدن من حيث عدد المشاركين في هذه الاحتجاجات.

وحمل المشاركون لافتات كتب عليها عبارات من قبيل “أوقفوا الإبادة الجماعية” و”حظر شامل على مبيعات الأسلحة لإسرائيل”.

كما رددوا شعارات، مثل: “فلسطين حرة” و”إسرائيل القاتلة”.

وعبرت منظمات المجتمع المدني الداعمة لفلسطين في إسبانيا، في بيان مشترك، عن إدانتها “للاستعمار الإسرائيلي والاحتلال العسكري ونظام الفصل العنصري والتطهير العرقي المستمر في فلسطين منذ 78 عاما”.

واستنكرت عدم التزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في قطاع غزة، وانتهاكها له بشكل ممنهج، فضلا عن منعها دخول المساعدات الإنسانية.

كما دعت في بيانها، حكومات دول العالم إلى قطع جميع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والرياضية والثقافية والأكاديمية مع إسرائيل، وتطبيق عقوبات دولية عليها، ودعم المطالبات القانونية في محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية.