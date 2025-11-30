الجيش يحبط محاولتي تسلل مسيّرة وتهريب كمية كبيرة من المخدرات بواسطة بالونات

وطنا اليوم:احبطت المنطقة العسكرية الشرقية مساء السبت على واجهتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة بأجهزة بدائية الصنع.

ووفق بيان للقوات المسلحة فإنه جرى التعامل معها داخل الأراضي الأردنية بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تسلل طائرة مسيرة

كما أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية مساء السبت، محاولة تسلّل طائرة مسيّرة (درون) على واجهتها الغربية ضمن منطقة مسؤوليتها، وذلك بعد رصدها من قِبل قوات حرس الحدود بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية، إذ جرى تطبيق قواعد الاشتباك وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتحويلها إلى الجهات المختصة.