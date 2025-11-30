بنك القاهرة عمان
الفيضانات تواصل اجتياح العاصمة السريلانكية وارتفاع حصيلة قتلى إعصار ديتواه إلى 159

وطنا اليوم:كافحت السلطات السريلانكية ارتفاع منسوب مياه الفيضانات في أجزاء من العاصمة كولومبو الأحد، بعد أن خلف إعصار قوي دمارا كبيرا وأودى بحياة 159 شخصا على الأقل في جميع أنحاء البلاد.
وقال مركز إدارة الكوارث إن الجزء الشمالي من كولومبو يواجه فيضانات كبيرة، مع استمرار ارتفاع منسوب المياه في نهر كيلاني.
أضاف المركز أن عدد القتلى وصل إلى 159 شخصا، مع فقدان 203 آخرين، بعد أسبوع من الأمطار الغزيرة الناجمة عن إعصار ديتواه الذي ابتعد عن سريلانكا السبت.
وقال مسؤول في مركز إدارة الكوارث “على الرغم من أن الإعصار قد تركنا، إلا أن الأمطار الغزيرة عند المنبع تغمر الآن المناطق المنخفضة على طول ضفاف نهر كيلاني”.
وأعلن الرئيس أنورا كومارا ديساناياكي حالة الطوارئ السبت للتعامل مع آثار الإعصار ودعا المجتمع الدولي لتقديم مساعدات.
وكانت الهند أول من استجاب، حيث أرسلت إمدادات إغاثية ومروحيتين مع طاقم لتنفيذ مهام الإنقاذ.
وقالت اليابان إنها سترسل فريقا لتقييم الاحتياجات الفورية وتعهدت بتقديم المزيد من المساعدة.
وقال مركز إدارة الكوارث إنه على الرغم من تراجع الأمطار في جميع أنحاء الجزيرة، إلا أن العديد من الطرق في المقاطعة الوسطى الأكثر تضررا ظلت مقطوعة.
وأدى الطقس المتطرف إلى تدمير أكثر من 20 ألف منزل وإرسال 122 ألف شخص إلى ملاجئ مؤقتة تديرها الدولة.
كما احتاج 833 ألف شخص آخرين إلى مساعدة الحكومة بعد نزوحهم بسبب الفيضانات.
وتم نشر قوات من الجيش والبحرية والقوات الجوية إلى جانب عمال مدنيين ومتطوعين للمساعدة في جهود الإغاثة.
وأفاد مسؤولون أن نحو ثلث البلاد لا يزال بدون كهرباء أو مياه بسبب انهيار خطوط الكهرباء ومرافق تحلية المياه. كما تعطلت اتصالات الإنترنت.
ويعد الإعصار ديتواه الكارثة الطبيعية الأكثر دموية في سريلانكا منذ عام 2017، عندما أودت فيضانات وانهيارات أرضية بحياة أكثر من 200 شخص وشردت مئات الآلاف.


