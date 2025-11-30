بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

الأحد.. أمطار شمالية محدودة وانخفاض على درجات الحرارة

33 ثانية ago
الأحد.. أمطار شمالية محدودة وانخفاض على درجات الحرارة

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الأحد، انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ولطيف الحرارة الى معتدل في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن اللّٰه هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في شمال مملكة، تمتد أحياناً إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيًا ومائلًا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ولطيف الحرارة الى معتدل في باقي مناطق، مع احتمال هطول أمطار خفيفة في ساعات الصباح في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.
اما الثلاثاء، يكون الطقس مشمسا، ولطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة .
ويكون الطقس الأربعاء، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور لغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.
وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 – 7 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 7، وفي مرتفعات الشراة 17 – 5، وفي مناطق البادية 22 – 8، وفي مناطق السهول 19 – 8، وفي الأغوار الشمالية 25 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 17، وفي البحر الميت 26 – 18، وفي خليج العقبة 27 – 16 درجة مئوية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
00:53

وزارة الزراعة: لا حالات غش لزيت الزيتون في مهرجان الزيتون الوطني

00:50

انطلاق المؤتمر الأول لتطوير الكهوف في الاردن

21:11

مؤتمر يبحث تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن

21:09

وزير الزراعة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك

21:07

مجلس نقابة الصحفيين يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة

21:05

منتخبنا الوطني لكرة القدم يصل قطر للمشاركة بكأس العرب

21:03

وزير الشباب يرعى اختتام بطولة “لا للمخدرات نعم للحياة”

21:01

المصري : “عمرة” أول مدينة أردنية ستبنى وفق تخطيط عمراني مسبق

20:59

رئيس سلطة البترا يبحث والسفير الأميركي آفاق التعاون المشترك

20:58

وزير الصحة يكرم كوادر مستشفى الرمثا

20:55

طلاب جامعة عمان العربية يطلقون مبادرة وطنية لتعزيز السياحة والانتماء الوطني

18:44

وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع نقابة الصحفيين تنظم جولة للصحفيين الى منطقة الأزرق

وفيات
وفيات الجمعة 28-11-2025وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباس