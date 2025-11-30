الأحد.. أمطار شمالية محدودة وانخفاض على درجات الحرارة

وطنا اليوم:يطرأ اليوم الأحد، انخفاض على درجات الحرارة، ويكون الطقس مائلًا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ولطيف الحرارة الى معتدل في باقي المناطق، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع بإذن اللّٰه هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في شمال مملكة، تمتد أحياناً إلى أجزاء محدودة من المناطق الوسطى الغربية، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وبحسب تقرير ادارة الأرصاد الجوية، يكون الطقس يوم غدٍ الاثنين، غائما جزئيًا ومائلًا للبرودة فوق المرتفعات الجبلية ولطيف الحرارة الى معتدل في باقي مناطق، مع احتمال هطول أمطار خفيفة في ساعات الصباح في أقصى شمال المملكة، وتكون الرياح غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما الثلاثاء، يكون الطقس مشمسا، ولطيف الحرارة فوق المرتفعات الجبلية والسهول، ودافئا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، وتكون الرياح شرقية خفيفة السرعة .

ويكون الطقس الأربعاء، لطيف الحرارة في أغلب المناطق، ودافئا نسبيًا في الاغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور لغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شرقية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 18 – 7 درجة مئوية، وفي غرب عمان 16 – 5، وفي المرتفعات الشمالية 16 – 7، وفي مرتفعات الشراة 17 – 5، وفي مناطق البادية 22 – 8، وفي مناطق السهول 19 – 8، وفي الأغوار الشمالية 25 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 27 – 17، وفي البحر الميت 26 – 18، وفي خليج العقبة 27 – 16 درجة مئوية.