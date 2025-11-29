انطلاق المؤتمر الأول لتطوير الكهوف في الاردن

وطنا اليوم _ نظمت مبادرة درب الوئام الحضاري اليوم السبت، المؤتمر الأول لتطوير الكهوف الطبيعية والحضارية في عمان والأردن.

وقال رئيس اللجنة التنظيمية والعلمية للمؤتمر الدكتور محمد وهيب، إن سياحة الكهوف في العاصمة عمان وصلت مراحل متقدمة ومتميزة على مستوى العالم العربي، منذ أن أطلقت أمانة عمان مسار الكهوف التاريخية، وكذلك النشرات السياحية الترويجية، خاصة كهف الرقيم والكرنفال في أبو علندا، وكهف المعلقة في عراق الأمير، وكهف جبل اللويبدة، وكهوف عين غزال، وكهوف مسجد الفتح، وكهف الحمام الزاجل في المقابلين، وغيرها الكثير.

وأضاف، إنه جارٍ حاليا ربط هذه الكهوف مع الكهوف المتميزة في المحافظات خاصة كهف النبي لوط في غور الصافي، وكهف المشنقة في مكاور، وكهف المعلقة، مؤكداً أن استراتيجية سياحة الكهوف ومساراتها ستكون جاهزة العام المقبل، بحيث يصبح الأردن رائدًا بهذا المجال من أنواع السياحة.

وأوضح أن بعض الكهوف تعتبر مناجم وكنوزا غير مستغلة، مشيرا الى أن المؤتمر، وبالتعاون مع وزارة السياحة وأمانة عمان والجامعات الأردنية، سيشكل انطلاقة من عمان لباقي المحافظات للاستثمار الأمثل في سياحة الكهوف في الأردن.

وبين مدير متحف كهوف أبو جابر ناصر أبو جابر، أن الكهف يمثل مركزًا تراثيًا فريدًا، يسعى لنشر المعرفة والتعريف بالتراث الثقافي والحضاري للكهوف الأردنية، مع التأكيد على أهمية حماية هذا الإرث للأجيال القادمة.

وقال الوزير الأسبق طه الهباهبة، إن اقتصاديات سياحة الكهوف عظيمة، ولها انعكاسات إيجابية على المجتمع المحلي، مع الحاجة للمزيد من التطوير.

وأشار رئيس مبادرة درب الوئام العميد المتقاعد مناور الشخاترة، إلى أن أوراق العمل الأكاديمية والبحثية المقدمة تعكس الاهتمام المحلي والإقليمي بهذا النوع من السياحة، وتفعيل مشاركة المجتمعات المحلية في اقتصادياته.

بدوره، أشار خالد الرقاد من وزارة السياحة الى مساهمة الوزارة في تطوير هذا القطاع وآفاقه المستقبلية، في حين أكدت رئيسة اتحاد المؤرخين، رسمية اللحام أن توثيق الكهوف من قبل المؤرخين الأردنيين وصل مرحلة متقدمة، تبشر بمستقبل زاهر لسياحة الكهوف في عمان وعموم الوطن.

يشار الى أن المؤتمر عُقد في كهف أبو جابر تحت الأرض بمنطقة اليادودة بعمان بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى وملتقى الوسام الذهبي للثقافة والفنون ومتحف كهف أبو جابر، وبالشراكة مع وزارة السياحة والآثار ووزارة الثقافة، وجامعتي آل البيت ومؤتة، واتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، واتحاد المؤرخين في تراث القبائل، وجمعية أدلاء السياح، وجمعية رامة الخير، وجاليري بانوراما عمان، وصالون الدكتور العلمي الثقافي، وعدد من المؤسسات المحلية.

وشهد المؤتمر جلسات علمية تناولت تطوير الكهوف التاريخية، وأساليب تسويقها وترويجها عالميًا، والحفاظ على صحة الزوار، ودور المرأة في الكهوف، والأهمية الأثرية للكهوف، ودمج طلبة المدارس في النشاطات التعليمية، وتطبيقات البحث العلمي في التوثيق، بالإضافة إلى توحيد التفسير العلمي وعقد دورات تدريبية متخصصة.

وأوصى المشاركون بعقد المؤتمر سنويا، بدعم أمانة عمان ووزارة السياحة لتعزيز سياحة الكهوف وربط الكهوف التراثية والأثرية في المحافظات لتعظيم أثرها الاقتصادي.

كما شملت الفعاليات زيارة متحف أبو جابر التراثي، وقصر المشتى، وعدد من المواقع التراثية المحيطة بالكهف.