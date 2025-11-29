بنك القاهرة عمان
مجلس نقابة الصحفيين يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة

29 نوفمبر 2025
مجلس نقابة الصحفيين يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة

وطنا اليوم _ ناقش مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، برئاسة نقيبه الزميل طارق المومني، في جلسته التي عقدها اليوم السبت، الفرص الاستثمارية المتاحة، وفي مقدمتها المشاريع المقترحة على أرض الصحفيين في طبربور، وأرض النقابة في الزرقاء شارع 36.
واستعرض المجلس نتائج الزيارتين اللتين قام بهما إلى صحيفتي الرأي والدستور الأسبوع الماضي، في إطار متابعة القضايا العالقة وتعزيز التعاون مع الصحف اليومية، حيث قرر المجلس تشكيل لجنة برئاسة نقيب الصحفيين، وبمشاركة لجنة التسويات في النقابة، لمتابعة ملف الاستثمار ودراسة المشاريع المقترحة، إضافة إلى التفاوض لحسم قضية حقوق النقابة على الصحف والمواقع الإلكترونية والمؤسسات الإعلامية.
كما وافق المجلس على قبول طلبات المؤازرين التالية أسماؤهم: فداء إبراهيم، ووضاح أبو البصل، وإياد الجغبير.


