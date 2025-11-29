منتخبنا الوطني لكرة القدم يصل قطر للمشاركة بكأس العرب

وطنا اليوم _ وصل المنتخب الوطني لكرة القدم الى قطر اليوم السبت، استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تنطلق الاثنين المقبل.

وضمت قائمة المنتخب اللاعبين: يزيد أبو ليلى، نور بني عطية، مالك شلبية، عبدالله نصيب، سعد الروسان، سليم عبيد، حسام أبو ذهب، علي حجبي، هادي الحوراني، عصام السميري، أدهم القريشي، رجائي عايد، عامر جاموس، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، محمد أبو حشيش، مهند أبو طه، عودة الفاخوري، أحمد عرسان، محمود مرضي، محمد أبو زريق، علي علوان، ويزن النعيمات.

ويستهل منتخب النشامى مشاركته في البطولة بمواجهة الإمارات عند الثامنة مساء الأربعاء في 3 كانون الأول على ستاد البيت، ثم يلتقي الفائز من مواجهة الكويت عند الثانية ظهر السبت على ستاد أحمد بن علي، ويختتم منافسات الدور الأول بلقاء مصر عند الخامسة والنصف مساء الثلاثاء 9 من الشهر ذاته على ستاد البيت.

وكان منتخب النشامى حسم تأهله إلى نهائيات كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه، ليصبح بذلك أول منتخب عربي يضمن مقعده في المونديال.