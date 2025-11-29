بنك القاهرة عمان
رئيس سلطة البترا يبحث والسفير الأميركي آفاق التعاون المشترك

29 نوفمبر 2025
رئيس سلطة البترا يبحث والسفير الأميركي آفاق التعاون المشترك

وطنا اليوم _ بحث رئيس مجلس مفوضي سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، الدكتور فارس البريزات، والسفير الأميركي لدى المملكة، جيم هولتسنايدر، اليوم السبت، آفاق التعاون المشترك، خصوصًا في مجالات السياحة المستدامة، وتطوير البنية التحتية، ودعم المشاريع التي تسهم في خدمة المجتمع المحلي وتعزيز مكانة البترا كوجهة سياحية عالمية.
وأكد البريزات، خلال استقباله السفير الأميركي، أهمية الشراكة مع الجانب الأميركي، مثمنًا الدعم المقدم للمشاريع التنموية والسياحية في إقليم البترا، لما له من أثر إيجابي في تعزيز مسيرة التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب السفير الأميركي عن تقديره لجهود سلطة إقليم البترا في الحفاظ على الإرث الحضاري للمدينة الوردية وتطوير المنتج السياحي، مشيرًا إلى أنه لمس خلال جولته في الموقع الأثري حجم العمل المبذول في مجالات الصيانة، والإدارة السياحية، وتحسين تجربة الزوار.
وبين أن الأميركيين من أكثر الجنسيات زيارة لمدينة البترا، ما يعكس مكانتها المتقدمة على خارطة السياحة العالمية، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار التعاون والدعم للجانب الأردني في مختلف المجالات السياحية والتنموية.


