طلاب جامعة عمان العربية يطلقون مبادرة وطنية لتعزيز السياحة والانتماء الوطني

وطنا اليوم _ تحت مظلة الولاء والانتماء لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبعنوان “معاً لأجل الأردن”، شهدت البترا ووادي رم قبل أيام مبادرة وطنية غير مسبوقة شارك فيها نحو 450 طالبًا وطالبة من جامعة عمان العربية، في رحلة سياحية وطنية تهدف إلى تعزيز روح المواطنة والانتماء الوطني لدى الشباب.

وتضمنت الفعالية حمل العلم الأردني في مسيرة رمزية داخل مدينة البترا الوردية وصولاً إلى واجهة الخزنة، حيث قام الطلبة بتشكيل درع بشري وطني يعكس تلاحم الشباب الأردني خلف القيادة الهاشمية ويجسد صورة الوحدة الوطنية.

وأكد مراقبون أن هذه المبادرة تعكس وعيًا وطنيًا متقدمًا لدى جيل الشباب، وتسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه الطلبة في دعم السياحة الداخلية، وتعزيز صورة الأردن الإيجابية على الصعيدين المحلي والدولي.

وشكلت المبادرة فرصة لتسليط الضوء على البترا كموقع أثري ورمز للهوية الأردنية، حيث أعرب عدد من المشاركين عن فخرهم بالمساهمة في رسالة وطنية تهدف إلى تعزيز الانتماء والوحدة بين أبناء المملكة.

يذكر أن المبادرة لاقت اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام المحلية، مؤكدة حرص الشباب الأردني على المشاركة في الفعاليات الوطنية التي تبرز صورة الأردن الحضارية وتعزز الانتماء والولاء للوطن.