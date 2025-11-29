بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

طلاب جامعة عمان العربية يطلقون مبادرة وطنية لتعزيز السياحة والانتماء الوطني

29 نوفمبر 2025
طلاب جامعة عمان العربية يطلقون مبادرة وطنية لتعزيز السياحة والانتماء الوطني

وطنا اليوم _ تحت مظلة الولاء والانتماء لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، وبعنوان “معاً لأجل الأردن”، شهدت البترا ووادي رم قبل أيام مبادرة وطنية غير مسبوقة شارك فيها نحو 450 طالبًا وطالبة من جامعة عمان العربية، في رحلة سياحية وطنية تهدف إلى تعزيز روح المواطنة والانتماء الوطني لدى الشباب.

وتضمنت الفعالية حمل العلم الأردني في مسيرة رمزية داخل مدينة البترا الوردية وصولاً إلى واجهة الخزنة، حيث قام الطلبة بتشكيل درع بشري وطني يعكس تلاحم الشباب الأردني خلف القيادة الهاشمية ويجسد صورة الوحدة الوطنية.

وأكد مراقبون أن هذه المبادرة تعكس وعيًا وطنيًا متقدمًا لدى جيل الشباب، وتسلط الضوء على الدور الذي يمكن أن يلعبه الطلبة في دعم السياحة الداخلية، وتعزيز صورة الأردن الإيجابية على الصعيدين المحلي والدولي.

وشكلت المبادرة فرصة لتسليط الضوء على البترا كموقع أثري ورمز للهوية الأردنية، حيث أعرب عدد من المشاركين عن فخرهم بالمساهمة في رسالة وطنية تهدف إلى تعزيز الانتماء والوحدة بين أبناء المملكة.

يذكر أن المبادرة لاقت اهتمامًا واسعًا من وسائل الإعلام المحلية، مؤكدة حرص الشباب الأردني على المشاركة في الفعاليات الوطنية التي تبرز صورة الأردن الحضارية وتعزز الانتماء والولاء للوطن.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
00:53

وزارة الزراعة: لا حالات غش لزيت الزيتون في مهرجان الزيتون الوطني

00:50

انطلاق المؤتمر الأول لتطوير الكهوف في الاردن

21:11

مؤتمر يبحث تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن

21:09

وزير الزراعة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك

21:07

مجلس نقابة الصحفيين يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة

21:05

منتخبنا الوطني لكرة القدم يصل قطر للمشاركة بكأس العرب

21:03

وزير الشباب يرعى اختتام بطولة “لا للمخدرات نعم للحياة”

21:01

المصري : “عمرة” أول مدينة أردنية ستبنى وفق تخطيط عمراني مسبق

20:59

رئيس سلطة البترا يبحث والسفير الأميركي آفاق التعاون المشترك

20:58

وزير الصحة يكرم كوادر مستشفى الرمثا

18:44

وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع نقابة الصحفيين تنظم جولة للصحفيين الى منطقة الأزرق

17:47

الملكية الأردنية: عملياتنا التشغيلية تسير بشكل طبيعي ولا تأثر بإشعار “إيرباص” الأخير

وفيات
وفيات الجمعة 28-11-2025وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباس