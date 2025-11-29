البدور : “شكراً لكل يد أمنية او طبية تحمي البلد” ويكرّم طاقم مستشفى الرمثا الذي استقبل وعالج أبناءنا في المداهمة الأخيرة.

وطنا اليوم – كرّم وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور اليوم السبت خلال زيارة قام بها إلى مستشفى الرمثا الحكومي، الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية التي تعاملت مع المصابين من مرتبات الأمن العام عقب المداهمة الأمنية التي نُفذت في لواء الرمثا.

وخلال الزيارة، استمع البدور إلى شرح من الفرق الطبية حول الإجراءات الطارئة والتداخلات الجراحية التي نُفذت فور وصول المصابين، قبل نقلهم إلى الخدمات الطبية الملكية لمتابعة العلاج، قائلاً : “شكرا لكل يد أمنية او طبية تحمي البلد”.

وأعرب الوزير عن تقديره واعتزازه العميق بما قدمته كوادر المستشفى من جهود استثنائية، مؤكداً أن ما أبدوه من تفان وسرعة استجابة يجسد روح “الجيش الأبيض” الذي يساند القوات المسلحة والأجهزة الأمنية في أداء واجبهم الوطني.

وأوضح البدور أن الأداء المهني الرفيع الذي ظهرت به كوادر مستشفى الرمثا يعكس مستوى التطور الذي تشهده مستشفيات وزارة الصحة، مشدداً على التزام الوزارة باستمرار دعم المستشفى وتعزيز جاهزيته الفنية والبشرية.

وأكد أن ما قدمه العاملون في تلك اللحظات الحرجة يعبر عن الصورة المشرفة لكوادر وزارة الصحة، ودورهم الوطني الذي يحظى بتقدير القيادة الهاشمية والشعب الأردني.