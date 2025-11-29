بنك القاهرة عمان
مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرتي القعقاع والقرعان

29 نوفمبر 2025
مندوباً عن الملك وولي العهد… العيسوي يعزي عشيرتي القعقاع والقرعان

 

وطنا اليوم  – مندوباً عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدّم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم السبت، واجب العزاء إلى عشيرتي القعقاع والقرعان.

*ففي منطقة دابوق بالعاصمة عمان* نقل العيسوي، خلال زيارته بيت عزاء المرحوم المهندس هيثم أكرّم القعقاع، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيد وعموم عشيرة القعقاع ، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

كما نقل العيسوي تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، إلى عشيرة القرعان بوفاة المرحوم الحاج محمد عوض القرعان، سائلاً المولى عز وجل ان يتغمده بواسع رحمته.


