بنك القاهرة عمان
  1. Home
  3. رئيسي

سلطة وادي الأردن تعقد ورشة عمل متخصصة لعرض أداة تقييم مخاطر السدود

29 نوفمبر 2025
سلطة وادي الأردن تعقد ورشة عمل متخصصة لعرض أداة تقييم مخاطر السدود

وطنا اليوم _ عقدت سلطة وادي الأردن اليوم السبت، ورشة عمل متخصصة لعرض أداة تقييم مخاطر السدود (Risk Index Tool)، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة مجلس إدارة السلطة واللجنة الوطنية للسدود وعدد من المختصين والمعنيين بقطاع المياه.

وأكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، خلال افتتاحه الورشة على أهمية التحول من الأساليب التقليدية في إدارة السدود إلى منهجيات حديثة تعتمد على الأسس العلمية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم والمتابعة واتخاذ القرار، بما يعزز من سلامة السدود ورفع كفاءتها التشغيلية.

من جهته، عرض ممثل البنك الدولي الدكتور ماركوس وشارت برنامج كفاءة قطاع المياه الممول من البنك الدولي الذي انطلق في عام 2023 الذي يشتمل على مشاريع تهدف إلى تطوير القدرات الفنية والمؤسسية وإدخال أدوات ومنهجيات متقدمة لإدارة السدود، بما يضمن جاهزيتها واستدامتها على المدى الطويل.

وشهدت الورشة عرضا فنيا قدمه كل من مدير دراسات السدود ورئيس قسم تنفيذ السدود، استعرضا خلاله الأداة المطورة محليا لتقييم المخاطر، التي تتوافق مع واقع السدود في المملكة.

وبين العرض دور الأداة في تحديد مناطق الخطورة وأولويات الصيانة وتوجيه الموارد المالية نحو المواقع الأكثر احتياجا، بما يسهم في رفع مستوى الأمان وتعزيز كفاءة البنية التحتية المائية.

وتأتي هذه الورشة ضمن الجهود المستمرة لسلطة وادي الأردن وشركائها للارتقاء بإدارة السدود وفق أفضل الممارسات العالمية وتحسين جاهزية السدود وضمان استدامة الموارد المائية في المملكة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
Tagged
24 ساعة
00:53

وزارة الزراعة: لا حالات غش لزيت الزيتون في مهرجان الزيتون الوطني

00:50

انطلاق المؤتمر الأول لتطوير الكهوف في الاردن

21:11

مؤتمر يبحث تعزيز البيئة الاستثمارية في الأردن

21:09

وزير الزراعة ونظيره الفلسطيني يبحثان تعزيز التعاون المشترك

21:07

مجلس نقابة الصحفيين يناقش الفرص الاستثمارية المتاحة

21:05

منتخبنا الوطني لكرة القدم يصل قطر للمشاركة بكأس العرب

21:03

وزير الشباب يرعى اختتام بطولة “لا للمخدرات نعم للحياة”

21:01

المصري : “عمرة” أول مدينة أردنية ستبنى وفق تخطيط عمراني مسبق

20:59

رئيس سلطة البترا يبحث والسفير الأميركي آفاق التعاون المشترك

20:58

وزير الصحة يكرم كوادر مستشفى الرمثا

20:55

طلاب جامعة عمان العربية يطلقون مبادرة وطنية لتعزيز السياحة والانتماء الوطني

18:44

وزارة السياحة والآثار وبالتعاون مع نقابة الصحفيين تنظم جولة للصحفيين الى منطقة الأزرق

وفيات
وفيات الجمعة 28-11-2025وفيات الخميس 27-11-2025وفيات الأربعاء 26-11-2025وفيات الثلاثاء 25-11-2025شكر على تعازٍ من عشيرة الدباس