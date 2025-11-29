سلطة وادي الأردن تعقد ورشة عمل متخصصة لعرض أداة تقييم مخاطر السدود

وطنا اليوم _ عقدت سلطة وادي الأردن اليوم السبت، ورشة عمل متخصصة لعرض أداة تقييم مخاطر السدود (Risk Index Tool)، بالتعاون مع البنك الدولي، بمشاركة مجلس إدارة السلطة واللجنة الوطنية للسدود وعدد من المختصين والمعنيين بقطاع المياه.

وأكد أمين عام سلطة وادي الأردن المهندس هشام الحيصة، خلال افتتاحه الورشة على أهمية التحول من الأساليب التقليدية في إدارة السدود إلى منهجيات حديثة تعتمد على الأسس العلمية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في عمليات التقييم والمتابعة واتخاذ القرار، بما يعزز من سلامة السدود ورفع كفاءتها التشغيلية.

من جهته، عرض ممثل البنك الدولي الدكتور ماركوس وشارت برنامج كفاءة قطاع المياه الممول من البنك الدولي الذي انطلق في عام 2023 الذي يشتمل على مشاريع تهدف إلى تطوير القدرات الفنية والمؤسسية وإدخال أدوات ومنهجيات متقدمة لإدارة السدود، بما يضمن جاهزيتها واستدامتها على المدى الطويل.

وشهدت الورشة عرضا فنيا قدمه كل من مدير دراسات السدود ورئيس قسم تنفيذ السدود، استعرضا خلاله الأداة المطورة محليا لتقييم المخاطر، التي تتوافق مع واقع السدود في المملكة.

وبين العرض دور الأداة في تحديد مناطق الخطورة وأولويات الصيانة وتوجيه الموارد المالية نحو المواقع الأكثر احتياجا، بما يسهم في رفع مستوى الأمان وتعزيز كفاءة البنية التحتية المائية.

وتأتي هذه الورشة ضمن الجهود المستمرة لسلطة وادي الأردن وشركائها للارتقاء بإدارة السدود وفق أفضل الممارسات العالمية وتحسين جاهزية السدود وضمان استدامة الموارد المائية في المملكة.