بلدية كفرنجة تبدأ بتعبيد طريق الصافح

29 نوفمبر 2025
بلدية كفرنجة تبدأ بتعبيد طريق الصافح

وطنا اليوم _ بدأت بلدية كفرنجة الجديدة اليوم السبت، بإزالة السلاسل الحجرية من طريق الصافح تمهيدا لفتح الطريق على سعته الكاملة والبدء بأعمال التعبيد خلال الفترة المقبلة.

وقال رئيس لجنة البلدية إسماعيل العرود لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن تنفيذ هذه الأعمال يأتي ضمن خطة لتحسين البنية التحتية في اللواء ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مبينا أن البلدية أنهت إزالة السلاسل الحجرية التي كانت تحد من انسيابية الحركة المرورية وتشكل عائقا أمام مراحل تجهيز الطريق.

وأضاف، إن البلدية تعمل حاليا على استكمال إجراءات التسوية وتحديد النقاط الفنية اللازمة قبل بدء أعمال التعبيد، مشيرا إلى أن الطريق سيشهد تحسينات هندسية وخدمية تضمن حركة مرورية أكثر انسيابية وتخفف من الاختناقات التي كانت تعاني منها المنطقة سابقا.

وبين أن بلدية كفرنجة ماضية في تنفيذ مشاريع تطويرية لرفع كفاءة الطرق الداخلية وتعزيز جودة الخدمات، مؤكدا حرصها على متابعة الأعمال ميدانيا وإنجاز المشروع وفقا لأعلى المعايير


