الميثاق والجبهة ورئيس اللجنة المالية النيابية يشيدون بأداء العودات .. الوزير الأقرب إلينا

وطنا اليوم _ أشاد حزبا الجبهة والميثاق، إلى جانب رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب، بالأداء المتميز لوزارة الشؤون السياسية والبرلمانية، مؤكدين أهمية تعزيز موازنتها لتمكينها من القيام بدورها في دعم المشاركة السياسية وتطوير العمل الحزبي والبرلماني.

وثمّن الحزبان واللجنة المهنية العالية لوزير الشؤون السياسية والبرلمانية عبدالمنعم العودات، ووصفوه بأنه “أقرب وزير للنواب”، نظراً لخبرته النيابية السابقة في المجلس التاسع عشر، وما يتمتع به من تواصل مستمر وسرعة استجابة لكافة استفساراتهم، مؤكدين أن هاتفه “لا يُغلق أبداً”، في دلالة على انفتاحه الدائم وتفاعله الإيجابي مع ممثلي الشعب.

وأكدت الجهات المُشيدة أن الأداء الذي تبديه الوزارة خلال الفترة الحالية انعكس إيجاباً على عمل الأحزاب وتنسيقها، داعين إلى رفع مخصصات الوزارة في الموازنة العامة بما يتناسب مع حجم المهام المتزايدة الملقاة على عاتقها.