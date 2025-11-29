بنك القاهرة عمان
الطلبة العرب المشاركون في الملتقى الخامس يواصلون أنشطتهم بزيارة مدينة العقبة والاطلاع على أبرز مشاريعها التنموية

29 نوفمبر 2025
وطنا اليوم _ واصل المشاركون في الملتقى الخامس للطلبة العرب الدارسين في الجامعات الأردنية برنامجهم الحافل، حيث شهد هذا اليوم جولة ميدانية موسّعة في مدينة العقبة، اطلع خلالها الطلبة على مجموعة من المواقع الاقتصادية والتنموية التي تشكل ركيزة مهمّة في مسيرة التطوير الوطني.

واستهل الطلبة جولتهم بزيارة مبنى النافورة و سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، حيث كان في استقبالهم مفوض الاستثمار محمد أبو عمر الذي رحّب بهم مندوبًا عن رئيس السلطة المهندس شادي المجالي.

وقدّم أبو عمر شرحًا تفصيليًا حول التطور الذي شهدته العقبة منذ إعلانها منطقة اقتصادية خاصة، مستعرضًا الإنجازات التي تحققت في قطاعي الاستثمار والخدمات اللوجستية، والرؤية المستقبلية للمنطقة التي تسير وفق توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، بهدف تعزيز مكانة العقبة بوصفها بوابة الأردن الاقتصادية نحو الإقليم والعالم.

وفي ذات السياق، زار المشاركون واحة أيلة، حيث قدّم مدير العلاقات العامة منصور الكباريتي شرحًا موسّعًا حول المشروع والمكونات الترفيهية والسياحية التي يتضمنها، موضحًا الميزات التي ينفرد بها ملعب الجولف في أيلة، والذي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط، وما يمثله من إضافة نوعية للبنية السياحية والرياضية في العقبة.

وفي ختام الجولة، عبّر رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى النائب الدكتور حسين العموش و مدير عام مؤسسة أبصار للندوات والمؤتمرات الدكتور قاسم العمرو عن شكرهما لكافة الجهات التي ساهمت في إنجاح فعاليات الملتقى، وفي مقدمتها وزارة السياحة و هيئة تنشيط السياحة و شركة تطوير العقبة والجامعات الأردنية المشاركة، إضافة إلى المؤسسات الخاصة التي دعمت هذا الحدث، مؤكدين أن النجاح المتحقق يعكس التعاون الوطني المتميز في دعم الطلبة العرب وتقديم صورة مشرقة عن الأردن.


